BRE728/00
Tervetuloa sileys. Monipuolista ja hellävaraista vartalonhoitoa.
Tehokkain epilaattorimme tekee ihostasi sileämmän kuin koskaan. Esittelyssä maailman ensimmäinen epilaattori, jossa on tehokkaampia ja hellävaraisempia tuloksia tuottava ProGuide ja 360 asteen näkyvyys. Enemmän kuin epilaattori. Kaikki karvanpoisto- ja vartalonhoitotoiminnot yhdessä pakkauksessa.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta.
Johdoton epilaattori, märkä- ja kuiva-ajoon
Nauti karvanpoiston tarpeettomuudesta. Ei enää karvojen kasvun odottamista: tuloksena kolme kertaa lyhyemmät ihokarvat vahaukseen verrattuna.
Maailman ensimmäinen epilaattori, jossa on tehokkaampia ja hellävaraisempia tuloksia tuottava ProGuide ja 360 asteen näkyvyys. ProGuide takaa täydellisen, parhaat mahdolliset tulokset tuottavan 75 asteen epilointikulman ja pitää ihosi kireällä, jotta epilointi on miellyttävämpää iholle. 360 asteen LED-valo auttaa huomaamaan ja poistamaan enemmän karvoja.
Tehokkaat ja nopeat tulokset kaksitoimisen tekniikan ansiosta. Nappaa lyhyimmätkin karvat keraamisten pinsettien avulla, ja tarttuu ja poistaa jopa 0,5 mm pituiset karvat. Laitetta ei tarvitse painaa, vaan ainoastaan liu’uttaa. Sisäiset LED-valot varmistavat, ettei yksikään karva jää huomaamatta. Poista karvat molemmista jaloista alle 6 minuutissa.
Nauti perusteellisesta suihku- ja hemmotteluhetkestä kotona – aina karvanpoistosta kokonaisvaltaiseen vartalonhoitoon.
Voit epiloida ihokarvat niin märkänä kuin kuivana, aina suihkusta pesualtaaseen – valitse oman mielesi mukaan. Lämmin vesi rentouttaa ihoa ja tekee käsittelystä mukavampaa. Liukumattomalla kuvioinnilla varustettu kädensija parantaa otetta suihkussa.
Kuorii ihostasi pehmeän hellävaraisesti ja estää ihokarvojen kasvun sisäänpäin vaivattomammin kuin pelkkä manuaalinen kuorinta.
Pyörivä jalkahöylä silottaa jalkasi kantapäästä varpaisiin vain 5 minuutissa.
Yhdellä latauksella jopa 60 minuutin käyttöaika ilman keskeytyksiä. Johto ei pidättele sinua – ulotut vaivattomasti kaikkiin kohtiin. Uudessa muotoilussa on mattapinnoite ja liukumaton kuviointi, joka parantaa otetta suihkussa.
Kertahankinta, joka kestää vuosia.
Poista ihokarvat herkiltä alueilta ylimääräisen ajopään ja ohjauskamman avulla ja ehkäise nirhaumia ja haavoja.
Trimmaa ja muotoile varmuudella – räätälöi bikinialuerutiinisi mukana toimitettavan trimmauspään ja ohjauskamman avulla.
Lisätarvikkeet
Virta
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Helppokäyttöinen
