Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

      Epilator Series 9000 Johdoton epilaattori, märkä- ja kuiva-ajoon

      BRE728/00

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Tervetuloa sileys. Monipuolista ja hellävaraista vartalonhoitoa.

      Tehokkain epilaattorimme tekee ihostasi sileämmän kuin koskaan. Esittelyssä maailman ensimmäinen epilaattori, jossa on tehokkaampia ja hellävaraisempia tuloksia tuottava ProGuide ja 360 asteen näkyvyys. Enemmän kuin epilaattori. Kaikki karvanpoisto- ja vartalonhoitotoiminnot yhdessä pakkauksessa.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Epilator Series 9000
      - {discount-value}

      Epilator Series 9000

      Johdoton epilaattori, märkä- ja kuiva-ajoon

      yhteensä

      recurring payment

      Tervetuloa sileys. Monipuolista ja hellävaraista vartalonhoitoa.

      Karvanpoisto jopa vain 4 viikon välein.

      • Kuiva- ja märkäajoon
      • Säärille, vartalolle, bikinialueelle ja jaloille
      • Enemmän kuin epilaattori
      • Yhteensä 9 lisäosaa
      Sileä iho jopa 4 viikoksi

      Nauti karvanpoiston tarpeettomuudesta. Ei enää karvojen kasvun odottamista: tuloksena kolme kertaa lyhyemmät ihokarvat vahaukseen verrattuna.

      ProGuide. Vähemmän kipua, miellyttävämpi iholle*

      Maailman ensimmäinen epilaattori, jossa on tehokkaampia ja hellävaraisempia tuloksia tuottava ProGuide ja 360 asteen näkyvyys. ProGuide takaa täydellisen, parhaat mahdolliset tulokset tuottavan 75 asteen epilointikulman ja pitää ihosi kireällä, jotta epilointi on miellyttävämpää iholle. 360 asteen LED-valo auttaa huomaamaan ja poistamaan enemmän karvoja.

      Tehokas ja nopea. Valaise. Havaitse. Nappaa.

      Tehokkaat ja nopeat tulokset kaksitoimisen tekniikan ansiosta. Nappaa lyhyimmätkin karvat keraamisten pinsettien avulla, ja tarttuu ja poistaa jopa 0,5 mm pituiset karvat. Laitetta ei tarvitse painaa, vaan ainoastaan liu’uttaa. Sisäiset LED-valot varmistavat, ettei yksikään karva jää huomaamatta. Poista karvat molemmista jaloista alle 6 minuutissa.

      Enemmän kuin epilaattori. Tervetuloa vartalonhoito.

      Nauti perusteellisesta suihku- ja hemmotteluhetkestä kotona – aina karvanpoistosta kokonaisvaltaiseen vartalonhoitoon.

      100 % suihkunkestävä

      Voit epiloida ihokarvat niin märkänä kuin kuivana, aina suihkusta pesualtaaseen – valitse oman mielesi mukaan. Lämmin vesi rentouttaa ihoa ja tekee käsittelystä mukavampaa. Liukumattomalla kuvioinnilla varustettu kädensija parantaa otetta suihkussa.

      Kuorinta tekee ihosta pehmeämmän

      Kuorii ihostasi pehmeän hellävaraisesti ja estää ihokarvojen kasvun sisäänpäin vaivattomammin kuin pelkkä manuaalinen kuorinta.

      Sileät jalat muutamassa minuutissa

      Pyörivä jalkahöylä silottaa jalkasi kantapäästä varpaisiin vain 5 minuutissa.

      Vaivaton. 60 minuutin käyttöaika yhdellä latauksella. Johdoton.

      Yhdellä latauksella jopa 60 minuutin käyttöaika ilman keskeytyksiä. Johto ei pidättele sinua – ulotut vaivattomasti kaikkiin kohtiin. Uudessa muotoilussa on mattapinnoite ja liukumaton kuviointi, joka parantaa otetta suihkussa.

      Osta kerran, käytä vuosia**

      Kertahankinta, joka kestää vuosia.

      Ajelee hellävaraisesti herkätkin alueet.

      Poista ihokarvat herkiltä alueilta ylimääräisen ajopään ja ohjauskamman avulla ja ehkäise nirhaumia ja haavoja.

      Varmuus alkaa tästä: Trimmaa ja muotoile omalla tyylilläsi

      Trimmaa ja muotoile varmuudella – räätälöi bikinialuerutiinisi mukana toimitettavan trimmauspään ja ohjauskamman avulla.

      Tekniset tiedot

      • Lisätarvikkeet

        Pussi
        Kyllä
        Vartalon kuorintaharja
        Kyllä
        Bikiniajopää
        Kyllä
        Bikinirajan trimmauskampa
        Kyllä
        Ohjauskampa
        Kyllä
        Epilointipää
        Kyllä
        ProGuide
        Kyllä
        Pedikyyripää
        Kyllä
        Ajopää
        Kyllä

      • Virta

        Lataaminen
        3 h
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Pikalataus
        Kyllä
        Akun käyttöaika
        60 minuuttia

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        5 V / 1,5 A
        Pinsettien määrä
        32
        USB-A-kaapeli
        Kyllä
        Epilointinopeus 1
        64 000 minuutissa
        Epilointinopeus 2
        70 400 minuutissa
        Verkkolaite
        ei

      • Ominaisuudet

        Nopeusasetukset
        2

      • Helppokäyttöinen

        Johdoton
        Kyllä
        Kuiva- ja märkäajoon
        Kyllä
        LED-valo
        Kyllä

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • verrattuna ilman ProGuide-ominaisuutta.
      • * 2 vuoden takuu.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.