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Teräosa

CP0634

2

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Vaihtoteräverkko

Teräverkko muodostaa suojakerroksen ihon ja teräyksikön välille. Tarkkaan ja turvalliseen ajoon, lopputuloksena pehmeä ja sileä iho.

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Vaihtoteräverkko

  • LadyShave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • LadyShaver-sarjat 6000 ja 8000

  • Valkoinen

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