2 vuoden takuu
CP0634
Vaihtoteräverkko
Teräverkko muodostaa suojakerroksen ihon ja teräyksikön välille. Tarkkaan ja turvalliseen ajoon, lopputuloksena pehmeä ja sileä iho.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE729/00
BRE749/00
BRL127/00
BRL128/00
BRL129/00
BRL149/00
LadyShave
Satinelle
SatinShave
LadyShaver-sarjat 6000 ja 8000
Valkoinen
Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteensa helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.