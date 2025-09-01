Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Tarkka ajojälki vaikeammissakin paikoissa. Tarkka ajojälki vaikeammissakin paikoissa. Tarkka ajojälki vaikeammissakin paikoissa.

      Lady Shaver Series 8000 Johdoton Lady Shaver, märkä- ja kuiva-ajoon

      BRL129/00

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Tarkka ajojälki vaikeammissakin paikoissa.

      Laadukkain Lady Shaver -mallimme, joustava pää ja LED-valo. Dermatologisesti testattu. Hellävaraisuus edellä suunniteltu laite liukuu muotojasi pitkin saumattomasti ja leikkaa tarkasti, koska ansaitset kaikkea muuta kuin vain tavallista.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
      Valitse maksutapa

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Ladyshave-tuotteet

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Lady Shaver Series 8000
      - {discount-value}

      Lady Shaver Series 8000

      Johdoton Lady Shaver, märkä- ja kuiva-ajoon

      yhteensä

      recurring payment

      Tarkka ajojälki vaikeammissakin paikoissa.

      Ajele hellästi, hoida hyvin. Itsestä huolehtiminen ei ole itsekästä.

      • LED-valo, joustava ajopää
      • Säärille ja vartalolle
      • +1 lisävaruste
      • Käyttöaika jopa 100 min
      Poistaa jopa 0,2 mm:n ihokarvat hellävaraisesti ja tarkasti.

      Poistaa jopa 0,2 mm:n ihokarvat hellävaraisesti ja tarkasti.

      3-teräinen järjestelmä joustavalla ajopäällä hellävaraiseen ja tarkkaan ihokarvojen poistoon – ehkäisee nirhaumia ja haavoja. Kaksipuoliset trimmerin kärjet esitrimmaavat kaikki ihokarvat. Vinoneliöaukkoinen teräverkko on suunniteltu poistamaan esitrimmauksella lyhennetyt ihokarvat kerralla.

      Joustava ajopää liukuu muotojasi pitkin saumattomasti.

      Joustava ajopää liukuu muotojasi pitkin saumattomasti.

      Esittelyssä ensimmäinen Philips Lady Shaver, jossa on muotojasi varten suunniteltu joustava ajopää.*** Joustava ajopää liukuu muotojasi pitkin saumattomasti ja poistaa ihokarvat tarkasti. Onko joihinkin kohtiin hankala ulottua? Ei huolta – ajopää mukautuu kehosi muotoihin ja LED-valo auttaa havaitsemaan jokaisen yksittäisen ihokarvan. Voit räätälöidä ajokokemuksesi kahdella nopeusasetuksella, joilla säädät ihokarvojen poiston nopeuden ja voimakkuuden itsellesi sopivaksi.

      LED-valo. Paikanna. Poista.

      LED-valo. Paikanna. Poista.

      Ihosi ansaitsee paikan parrasvaloissa. Uuden Lady Shaverin sisäänrakennettu LED-valo havaitsee jokaisen ihokarvan.

      Vähemmän ihoärsytystä, vähemmän punoitusta, enemmän ihon hyvinvointia.**

      Vähemmän ihoärsytystä, vähemmän punoitusta, enemmän ihon hyvinvointia.**

      Sano hyvästit ihoärsytykselle ja punoitukselle – 80 % naisista koki ihonsa olevan käytön jälkeen sileä ja välttyneen ärsytykseltä.** Dermatologisesti testattu herkkäihoisilla.

      Märkänä suihkussa. Kuivana tien päällä.

      Märkänä suihkussa. Kuivana tien päällä.

      Sopii rutiinisi saumattomasti – niin suihkussa kuin tien päällä. Märkä- tai kuiva-ajo, valinta on sinun.

      Nopea ja helppo. Johdoton. Jopa 100 min käyttöaika.

      Nopea ja helppo. Johdoton. Jopa 100 min käyttöaika.

      Suunniteltu ihokarvojen kasvusuunta huomioiden. Voit ajaa kumpaankin suuntaan: Ylös. Alas. Valmista. Johto ei pidättele sinua – ulotut vaivattomasti kaikkiin kohtiin kainaloista sääriin ja varpaisiin. Yhdellä latauksella jopa 100 minuuttia käyttöaikaa ilman keskeytyksiä.

      Dermatologisesti testattu herkkäihoisilla.

      Dermatologisesti testattu herkkäihoisilla.

      Kun teknologia ja huolenpito kohtaavat – iholle, joka tuntuu yhtä hyvältä kuin näyttää. Suunniteltu hellävaraiseksi, räätälöity hoitavaksi – koska ansaitset tavallista paremman kokemuksen.

      Muoviosissa on >55 % kierrätysmuovia.

      Muoviosissa on >55 % kierrätysmuovia.

      Muoviosissa on >55 % kierrätysmuovia, pakkaus on paperipohjainen eikä siinä ole mukana verkkolaitetta. Kertahankinta, joka kestää vuosia.**** Yksi teräverkko takaa vaivattoman ajon vuodeksi eteenpäin.

      Tekniset tiedot

      • Lisätarvikkeet

        Ohjauskampa
        Kyllä

      • Virta

        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Latausaika
        1  tuntia
        Akun/pariston käyttöaika
        Jopa 100 min

      • Tekniset tiedot

        Jännite
        5 V / 7,5 W
        USB-A-kaapeli
        Kyllä
        Verkkolaite
        ei

      • Ominaisuudet

        Nopeusasetukset
        2 asetusta
        Integroitu LED-valo
        Kyllä

      • Huolto

        2 vuoden takuu
        Kyllä

      • Helppokäyttöinen

        Wet & Dry
        Kyllä
        Johdoton
        Kyllä
        Lataaminen
        USB-A-lataus (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Suorituskyky

        Joustava ajopää
        Kyllä
        3-teräinen järjestelmä
        Kyllä
        Pyöristetyt trimmerin kärjet
        Kyllä
        Dermatologisesti testattu
        Kyllä

      • Muotoilu

        Luistamista estävä kädensija
        Kyllä

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • 76,2 % käyttäjistä on samaa mieltä, kotikäyttötesti Alankomaat, n=42, 2025.
      • * Verrattuna heidän nykyiseen karvojenpoistolaitteeseensa, kotikäyttötesti Saksassa, N=49, 2021.
      • ** Vasemmalta oikealle.
      • *** 2 vuoden takuu.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.