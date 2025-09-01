BRL129/00
Tarkka ajojälki vaikeammissakin paikoissa.
Laadukkain Lady Shaver -mallimme, joustava pää ja LED-valo. Dermatologisesti testattu. Hellävaraisuus edellä suunniteltu laite liukuu muotojasi pitkin saumattomasti ja leikkaa tarkasti, koska ansaitset kaikkea muuta kuin vain tavallista.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Johdoton Lady Shaver, märkä- ja kuiva-ajoon
3-teräinen järjestelmä joustavalla ajopäällä hellävaraiseen ja tarkkaan ihokarvojen poistoon – ehkäisee nirhaumia ja haavoja. Kaksipuoliset trimmerin kärjet esitrimmaavat kaikki ihokarvat. Vinoneliöaukkoinen teräverkko on suunniteltu poistamaan esitrimmauksella lyhennetyt ihokarvat kerralla.
Esittelyssä ensimmäinen Philips Lady Shaver, jossa on muotojasi varten suunniteltu joustava ajopää.*** Joustava ajopää liukuu muotojasi pitkin saumattomasti ja poistaa ihokarvat tarkasti. Onko joihinkin kohtiin hankala ulottua? Ei huolta – ajopää mukautuu kehosi muotoihin ja LED-valo auttaa havaitsemaan jokaisen yksittäisen ihokarvan. Voit räätälöidä ajokokemuksesi kahdella nopeusasetuksella, joilla säädät ihokarvojen poiston nopeuden ja voimakkuuden itsellesi sopivaksi.
Ihosi ansaitsee paikan parrasvaloissa. Uuden Lady Shaverin sisäänrakennettu LED-valo havaitsee jokaisen ihokarvan.
Sano hyvästit ihoärsytykselle ja punoitukselle – 80 % naisista koki ihonsa olevan käytön jälkeen sileä ja välttyneen ärsytykseltä.** Dermatologisesti testattu herkkäihoisilla.
Sopii rutiinisi saumattomasti – niin suihkussa kuin tien päällä. Märkä- tai kuiva-ajo, valinta on sinun.
Suunniteltu ihokarvojen kasvusuunta huomioiden. Voit ajaa kumpaankin suuntaan: Ylös. Alas. Valmista. Johto ei pidättele sinua – ulotut vaivattomasti kaikkiin kohtiin kainaloista sääriin ja varpaisiin. Yhdellä latauksella jopa 100 minuuttia käyttöaikaa ilman keskeytyksiä.
Kun teknologia ja huolenpito kohtaavat – iholle, joka tuntuu yhtä hyvältä kuin näyttää. Suunniteltu hellävaraiseksi, räätälöity hoitavaksi – koska ansaitset tavallista paremman kokemuksen.
Muoviosissa on >55 % kierrätysmuovia, pakkaus on paperipohjainen eikä siinä ole mukana verkkolaitetta. Kertahankinta, joka kestää vuosia.**** Yksi teräverkko takaa vaivattoman ajon vuodeksi eteenpäin.
