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  • Helppoa ihokarvanpoistoa
  • Helppoa ihokarvanpoistoa
  • Helppoa ihokarvanpoistoa
  • Helppoa ihokarvanpoistoa
  • Helppoa ihokarvanpoistoa
  • Helppoa ihokarvanpoistoa
  • Helppoa ihokarvanpoistoa
  • Helppoa ihokarvanpoistoa

6000 SeriesIhokarvanpoistolaite

BRL128/00

4.4
| (866) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Helppoa ihokarvanpoistoa
Uusi hellävarainen ihokarvanpoistaja suojaa ihoa naarmuilta ja haavoilta ja poistaa ihokarvat nopeasti ja kätevästi missä ja milloin vain. Soveltuu koko vartalon karvojen poistoon tai nopeaan siistimiseen.
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Ihoystävällinen herkilläkin alueilla

Helppoa ihokarvanpoistoa

  • Keholle, jaloille ja kainaloille

  • Hellävaraiset pyöristetyt trimmerit

Ehkäisee naarmuja ja haavoja

Ehkäisee naarmuja ja haavoja

Patentoidut pyöreät trimmerikärjet kulkevat hellästi kaikkien karvatyyppien läpi ehkäisten naarmuja ja haavoja. 80 % käyttäjistä vahvisti, että ajo ei aiheuttanut ihoärsytystä tai punoitusta*.

Nopeat tulokset 3-teräisellä järjestelmällä

Nopeat tulokset 3-teräisellä järjestelmällä

Tarvitsitpa sitten koko kehon käsittelyn tai pientä ehostusta, ihokarvanpoistolaitteillamme saat tuloksia nopeasti ja helposti. Pikakäsittelyn mahdollistava 3-teräinen järjestelmä liikkuu kumpaankin suuntaan. Lisäksi kiinteät 2-puoliset trimmerit esivalmistelevat pitkät karvat nopeampaa ajoa varten.

Sopii herkille ihoalueille

Sopii herkille ihoalueille

Philips-ihokarvanpoistolaite on suunniteltu helläksi ja miellyttäväksi käyttää kehon eri alueille.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

866

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

10/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Karvanpoisto

Erittäin hellävarainen iholle sekä antaa myös sileän ihon. Ajaa myös kaikki alueet hyvin sileäksi. Kaikkia sovittimia en ole vielä kokeillut, kun ei ole ihan tarkkaa tietoa niistä. Suosittelen.

Edut

Sileä iho, toimii myös suihkussa

Haitat

Ei ole vielä tullut vastaan

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon

29/12/2025

Sverige

Sverige

Fem stjärnor!

Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

27/12/2025

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkel att använda

Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.

Edut

Liten och enkel att använda

Haitat

Inga nackdelar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

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  1. HUT Germany N=49, 2021