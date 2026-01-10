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Hellävaraiset pyöristetyt trimmerit
Patentoidut pyöreät trimmerikärjet kulkevat hellästi kaikkien karvatyyppien läpi ehkäisten naarmuja ja haavoja. 80 % käyttäjistä vahvisti, että ajo ei aiheuttanut ihoärsytystä tai punoitusta*.
Tarvitsitpa sitten koko kehon käsittelyn tai pientä ehostusta, ihokarvanpoistolaitteillamme saat tuloksia nopeasti ja helposti. Pikakäsittelyn mahdollistava 3-teräinen järjestelmä liikkuu kumpaankin suuntaan. Lisäksi kiinteät 2-puoliset trimmerit esivalmistelevat pitkät karvat nopeampaa ajoa varten.
Philips-ihokarvanpoistolaite on suunniteltu helläksi ja miellyttäväksi käyttää kehon eri alueille.
Uusi
Uusi
Uusi
4.4
5:stä
866
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
Juli03
10/01/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Karvanpoisto
Erittäin hellävarainen iholle sekä antaa myös sileän ihon. Ajaa myös kaikki alueet hyvin sileäksi. Kaikkia sovittimia en ole vielä kokeillut, kun ei ole ihan tarkkaa tietoa niistä. Suosittelen.
Edut
Sileä iho, toimii myös suihkussa
Haitat
Ei ole vielä tullut vastaan
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL136/00 Johdoton karvojenpoistolaite kuiva- ja märkäajoon
MrMadde
29/12/2025
Sverige
Osa myynninedistämistä
Fem stjärnor!
Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ll8282
27/12/2025
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel att använda
Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.
Edut
Liten och enkel att använda
Haitat
Inga nackdelar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
HUT Germany N=49, 2021