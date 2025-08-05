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6000 Series Ihokarvanpoistolaite
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BRL128/00
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Kaikki (9)
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Voiko Philips-ladyshaveria käyttää suihkussa tai kylvyssä?
Miten Philips-ladyshaver puhdistetaan?
Miten irrotan ja kiinnitän Philips-ladyshaverin ajopään?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Uusi
Lady Shaver Series 6000Teräosa
Lady Shaver Series 6000Ajopää
Lady Shaver Series 6000Trimmauskampa, 3 mm
Lady Shaver Series 8000USB-kaapeli
USB-kaapeli
Teräosa
HQ87-USB-sovitin
Philips-ladyshaver ei toimi
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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