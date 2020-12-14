Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.