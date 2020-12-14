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  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
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  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
  • Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon

Bodygroom Series 7000Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

BG7025/15

4.2
| (462) Arviot | 85% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon
Philipsin kaksipuoleisen vartalotrimmerin avulla voi trimmata tai poistaa karvat kokonaan. Ohjauskammassa on viisi pituusasetusta jotta vartalotrimmeri sopisi koko vartalolle. Ajopää myötäilee vartalon muotoja ja ajaa karvat tarkasti ja mukavasti. Tämä malli on varustettu meidän parhaalla akulla, saat tunnin latauksella jopa 80 minuuttia johdotonta käyttöaikaa.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Suojaa ihoa ja sopii myös intiimialueille

Kaksipuolinen vartalotrimmeri miellyttävään trimmaukseen ja ajoon

  • Vartalokarvojen ajeluun ja trimmaukseen

  • Sopii myös herkille alueille

  • 5 pituusasetusta (3-11 mm)

  • 80 minuuttia johdotonta käyttöaikaa

Integroitu muotoilu sisältää trimmaus- ja ajopään yhdessä

Nyt voit trimmata ja ajaa kaikki karvat kaulan alapuolisilta alueilta yhdellä laitteella. Voit ajaa samalla Philipsin Bodygroom 7000 -kokovartalotrimmerin ja -shaverin lisäosalla selän, hartiat, rintakehän, vatsan, kainalot, käsivarret, nivuset ja jalat, ja saat tasaisen lopputuloksen.

Muotoja myötäilevä 4D-ajopää poistaa vartalon ihokarvat tarkasti ja miellyttävästi

Muotoja myötäilevä 4D-ajopää poistaa vartalon ihokarvat tarkasti ja miellyttävästi

Neljään suuntaan kääntyvän ajopään ansiosta vartalotrimmeri myötäilee vartaloasi ja tuottaa ennennäkemättömän tarkan ajotuloksen.

Säädä karvojen pituutta integroidulla säädettävällä trimmerillä

Säädä karvojen pituutta integroidulla säädettävällä trimmerillä

Integroidussa trimmerissä on säädettävä kampa, ja se on suunniteltu leikkaamaan paksuimmatkin karvat. Saat luonnollisen ilmeen tai tarkemman lopputuloksen viiteen pituuteen säädettävällä ohjauskammalla (3–11 mm).

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

462

Arviot

85%

suosittelee tätä tuotetta

14/12/2020

Sverige

Sverige

Bra batteritid och tål vatten

Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.

Edut

Vattentät, bra batteri, bra tyngd

Haitat

Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

11/12/2020

Sverige

Sverige

Utmärkt

Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.

Edut

Lång batteritid

Haitat

Följer ej med väska

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

11/12/2020

Sverige

Sverige

Produkten som man kan inte leva utan!

Underbar produkt som bara blivit bättre, har haft föregångaren och den här produkten är bättre på alla sätt. Klipper och trimmar bättre och den största fördelen med denna är att batteriet laddas jätte snabbt och håller mycket längre. En premium känsla helt klart som man kan inte leva utan.

Edut

Batteri

Haitat

Inget

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

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