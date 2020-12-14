2 vuoden takuu
Vartalokarvojen ajeluun ja trimmaukseen
Sopii myös herkille alueille
5 pituusasetusta (3-11 mm)
80 minuuttia johdotonta käyttöaikaa
Nyt voit trimmata ja ajaa kaikki karvat kaulan alapuolisilta alueilta yhdellä laitteella. Voit ajaa samalla Philipsin Bodygroom 7000 -kokovartalotrimmerin ja -shaverin lisäosalla selän, hartiat, rintakehän, vatsan, kainalot, käsivarret, nivuset ja jalat, ja saat tasaisen lopputuloksen.
Neljään suuntaan kääntyvän ajopään ansiosta vartalotrimmeri myötäilee vartaloasi ja tuottaa ennennäkemättömän tarkan ajotuloksen.
Integroidussa trimmerissä on säädettävä kampa, ja se on suunniteltu leikkaamaan paksuimmatkin karvat. Saat luonnollisen ilmeen tai tarkemman lopputuloksen viiteen pituuteen säädettävällä ohjauskammalla (3–11 mm).
Palkinnot
4.2
5:stä
462
Arviot
85%
suosittelee tätä tuotetta
Caelum
14/12/2020
Sverige
Bra batteritid och tål vatten
Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.
Edut
Vattentät, bra batteri, bra tyngd
Haitat
Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
MsDonya
11/12/2020
Sverige
Utmärkt
Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.
Edut
Lång batteritid
Haitat
Följer ej med väska
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Mio86
11/12/2020
Sverige
Produkten som man kan inte leva utan!
Underbar produkt som bara blivit bättre, har haft föregångaren och den här produkten är bättre på alla sätt. Klipper och trimmar bättre och den största fördelen med denna är att batteriet laddas jätte snabbt och håller mycket längre. En premium känsla helt klart som man kan inte leva utan.
Edut
Batteri
Haitat
Inget
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024.