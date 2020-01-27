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  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
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  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
  • Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille

Tuotanto lopetettu

Bodygroom series 3000Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

BG3010/15

4.1
| (742) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille
Series 3000 -mallisto leikkaa karvat tehokkaasti, mutta on silti hellävarainen ihollesi. Voit ajella karvat ihoa suojaavan ja sen muotoja mukailevan 2D-tekniikan avulla tai trimmata ne 3 mm:n ohjauskamman avulla.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Muotoja mukaileva 2D-tekniikka suojaa ihoa

Tasaista vartalon trimmausta, turvallinen myös intiimialueille

  • 3 mm:n ohjauskampa

  • Muotoja myötäilevä 2D-ajopää

  • 50 min johdotonta käyttöaikaa

Miellyttävä ja turvallinen käyttää herkällä iholla

Miellyttävä ja turvallinen käyttää herkällä iholla

Ajopäässä on patentoidut pyöristetyt kärjet ja hypoallergeeninen teräverkko, joka suojaa ihoa haavoilta ja naarmuilta.

Kaksisuuntaisen trimmerin ja ohjauskamman avulla karvoja trimmaus onnistuu kaikkiin suuntiin

Kaksisuuntaisen trimmerin ja ohjauskamman avulla karvoja trimmaus onnistuu kaikkiin suuntiin

Kaksisuuntaisen trimmerin ja 3 mm:n ohjauskamman ansiosta voit leikata jopa eri suuntiin kasvavat karvat. Paksut karvat kannattaa ensin lyhentää ohjauskamman avulla.

Täysin suihkunkestävä vartalotrimmeri

Täysin suihkunkestävä vartalotrimmeri

Märkä- ja kuiva-ajoon sopiva vartalotrimmeri on täysin vedenkestävä, joten sitä voi käyttää myös suihkussa ja se on helppo puhdistaa. Saat parhaan tuloksen trimmaamalla karvat kuivina ennen suihkua.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

742

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 