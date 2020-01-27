Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle

Trimmaa ihokarvat vaivattomasti ilman ihoärsytystä. Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä varmistaa tarkan ja sulavan ajon myös herkillä alueilla, ja 2 tai 3 mm:n kampalisäosalla voit helposti luoda huolitellun ilmeen.