2 vuoden takuu
Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä
Ajelee karvat läheltä ihoa
Kaksisuuntaiset trimmauskammat
100 % suihkunkestävä
Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä koostuu helmikärjistä, jotka tekevät käsittelystä hellemmän iholle, timantinmuotoisista rei'istä, jotka kohottavat ihoa vaivattomasti, sekä suojuksesta, joka vähentää merkittävästi ihoärsytystä.
Jopa 0,2 millimetriin leikkaava tekniikka tarjoaa tarkan trimmauskokemuksen. Se sisältää timantinmuotoisen teräverkon, joka varmistaa sileän ja tasaisen lopputuloksen ja jättää ihon pehmeäksi ja heleäksi.
Kaksisuuntaiset ohjauskammat mahdollistavat jopa 2, 3 ja 5 millimetrin säädettävän trimmauspituuden, toimivat kaikkiin suuntiin ja varmistavat vaivattoman ja tehokkaan trimmauksen koko vartalolla intiimialueet mukaan lukien.
4.1
5:stä
742
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024.
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta