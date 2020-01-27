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  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
  • Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle

Body GroomerKolminkertaisella ajosuojajärjestelmällä

BG3485/15

4.1
| (742) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle
Trimmaa ihokarvat vaivattomasti ilman ihoärsytystä. Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä varmistaa tarkan ja sulavan ajon myös herkillä alueilla, ja 2, 3 tai 5 mm:n kampalisäosalla voit helposti luoda huolitellun ilmeen.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Tarkat ja miellyttävät tulokset

Vaivaton ja tasainen ajotulos koko keholle

  • Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä

  • Ajelee karvat läheltä ihoa

  • Kaksisuuntaiset trimmauskammat

  • 100 % suihkunkestävä

Patentoitu leikkuutekniikka on hellävarainen iholle

Patentoitu leikkuutekniikka on hellävarainen iholle

Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä koostuu helmikärjistä, jotka tekevät käsittelystä hellemmän iholle, timantinmuotoisista rei'istä, jotka kohottavat ihoa vaivattomasti, sekä suojuksesta, joka vähentää merkittävästi ihoärsytystä.

Leikkaa karvat sileästi ja tarkasti 0,2 millimetrin pituuteen

Leikkaa karvat sileästi ja tarkasti 0,2 millimetrin pituuteen

Jopa 0,2 millimetriin leikkaava tekniikka tarjoaa tarkan trimmauskokemuksen. Se sisältää timantinmuotoisen teräverkon, joka varmistaa sileän ja tasaisen lopputuloksen ja jättää ihon pehmeäksi ja heleäksi.

Kiinninapsautettavat kammat trimmaavat karvat kaikissa suunnissa

Kiinninapsautettavat kammat trimmaavat karvat kaikissa suunnissa

Kaksisuuntaiset ohjauskammat mahdollistavat jopa 2, 3 ja 5 millimetrin säädettävän trimmauspituuden, toimivat kaikkiin suuntiin ja varmistavat vaivattoman ja tehokkaan trimmauksen koko vartalolla intiimialueet mukaan lukien.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

742

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 

  1. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta