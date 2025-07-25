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  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle
  • Hellävarainen koko kehon iholle

Body Groomer 5000 SeriesKolminkertaisella ajosuojajärjestelmällä

BG5475/15

4.2
| (632) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Hellävarainen koko kehon iholle
Ajele koko kehosi – mukaan lukien intiimialueet – sileäksi ihoa ärsyttämättä. Kolme pituusasetusta mahdollistavat monipuolisen trimmaamisen, ja taitettava selkälisäosa auttaa yltämään hankaliin paikkoihin.
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Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Puhtaat ja hellävaraiset tulokset koko keholle

Hellävarainen koko kehon iholle

  • Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä

  • Ajelee karvat läheltä ihoa

  • Taitettava selkälisäosa

  • Kaksisuuntaiset trimmauskammat

  • 100 % suihkunkestävä

Patentoitu leikkuutekniikka on hellävarainen iholle

Patentoitu leikkuutekniikka on hellävarainen iholle

Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä koostuu helmikärjistä, jotka tekevät käsittelystä hellemmän iholle, timantinmuotoisista rei'istä, jotka kohottavat ihoa vaivattomasti, sekä suojuksesta, joka vähentää merkittävästi ihoärsytystä.

Leikkaa karvat sileästi ja tarkasti 0,2 millimetrin pituuteen

Leikkaa karvat sileästi ja tarkasti 0,2 millimetrin pituuteen

Jopa 0,2 millimetriin leikkaava tekniikka tarjoaa tarkan trimmauskokemuksen. Se sisältää timantinmuotoisen teräverkon, joka varmistaa sileän ja tasaisen lopputuloksen ja jättää ihon pehmeäksi ja heleäksi.

Lisää ulottuvuutta vaikeapääsyisiin paikkoihin

Lisää ulottuvuutta vaikeapääsyisiin paikkoihin

Uusi taitettava selkälisäosa tarjoaa parempaa ergonomiaa ja parantaa merkittävästi ulottuvuutta vartalon eri osiin. Kahvassa on eri asetuksia, joilla trimmaus on mukavaa kaikilta puolilta.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

632

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

25/07/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen tuote, suosittelen kaikille, jotka sellaista tarvitsevat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Edut

Når överallt. Bra batteritid

Haitat

Inga än så länge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  1. Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024. 

  1. Pikalataus antaa tarpeeksi virtaa yhteen ajokertaan

  2. Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta