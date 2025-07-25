2 vuoden takuu
Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä
Ajelee karvat läheltä ihoa
Taitettava selkälisäosa
Kaksisuuntaiset trimmauskammat
100 % suihkunkestävä
Kolminkertainen ajosuojajärjestelmä koostuu helmikärjistä, jotka tekevät käsittelystä hellemmän iholle, timantinmuotoisista rei'istä, jotka kohottavat ihoa vaivattomasti, sekä suojuksesta, joka vähentää merkittävästi ihoärsytystä.
Jopa 0,2 millimetriin leikkaava tekniikka tarjoaa tarkan trimmauskokemuksen. Se sisältää timantinmuotoisen teräverkon, joka varmistaa sileän ja tasaisen lopputuloksen ja jättää ihon pehmeäksi ja heleäksi.
Uusi taitettava selkälisäosa tarjoaa parempaa ergonomiaa ja parantaa merkittävästi ulottuvuutta vartalon eri osiin. Kahvassa on eri asetuksia, joilla trimmaus on mukavaa kaikilta puolilta.
4.2
5:stä
632
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
MTK5700
25/07/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Erinomainen tuote, suosittelen kaikille, jotka sellaista tarvitsevat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Edut
Når överallt. Bra batteritid
Haitat
Inga än så länge
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Verkkokysely, johon osallistui 16 003 miestä, sähkökäyttöisen karvanpoiston käyttäjät, tehty vuonna 2024.
Pikalataus antaa tarpeeksi virtaa yhteen ajokertaan
Kun rekisteröidyt osoitteessa Philips.com 90 päivän kuluessa hankinnasta