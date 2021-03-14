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BHB862/00
Näin saat joustavat kiharat
Nyt saat upeat kiharat helposti. Muotoile haluamasi kiharat kiertämällä hiusosioita laitteen ympärille. Keraaminen pinnoite lisää hiusten kiiltoa ja takaa joustavan, upean ilmeen.
16 mm:n kiharrinosa
200 °C:n lämpötila
Keraaminen pinnoite
16 mm:n kiharrinosan avulla voit luoda eloisat kiharat ja korkkiruuvit, jotka antavat iloisen ja nuorekkaan ilmeen.
Suojaava keraaminen pinnoite jakaa lämmön tasaisesti ja on hellävaraisempi pehmeille ja kiiltäville hiuksille.
200 °C:n lämpötila takaa optimaaliset tulokset ja on hellävaraisempi hiuksille.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
3.5
5:stä
2
Arviot
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Edut
günstig
Haitat
zeitaufwändig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Käyttöpäivä 2020-03-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Käyttöpäivä 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Vahvistettu ostaja
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Haitat
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Käyttöpäivä 2022-02-11
Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Käyttöpäivä 2022-02-11