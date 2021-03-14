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StyleCare EssentialKiharrin

BHB862/00

3.5

| (2) Arviot

Näin saat joustavat kiharat

Nyt saat upeat kiharat helposti. Muotoile haluamasi kiharat kiertämällä hiusosioita laitteen ympärille. Keraaminen pinnoite lisää hiusten kiiltoa ja takaa joustavan, upean ilmeen.

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Näin saat joustavat kiharat

  • 16 mm:n kiharrinosa

  • 200 °C:n lämpötila

  • Keraaminen pinnoite

Tiukkoja kiharoita ja korkkiruuvikiharoita 16 mm:n kiharrinosalla

Tiukkoja kiharoita ja korkkiruuvikiharoita 16 mm:n kiharrinosalla

16 mm:n kiharrinosan avulla voit luoda eloisat kiharat ja korkkiruuvit, jotka antavat iloisen ja nuorekkaan ilmeen.

Suojaava keraaminen pinnoite suojaa hiuksia

Suojaava keraaminen pinnoite suojaa hiuksia

Suojaava keraaminen pinnoite jakaa lämmön tasaisesti ja on hellävaraisempi pehmeille ja kiiltäville hiuksille.

200 °C:n lämpötila takaa täydellisen lopputuloksen

200 °C:n lämpötila takaa täydellisen lopputuloksen

200 °C:n lämpötila takaa optimaaliset tulokset ja on hellävaraisempi hiuksille.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

2

Arviot

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Edut

günstig

Haitat

zeitaufwändig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Käyttöpäivä 2020-03-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Käyttöpäivä 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Haitat

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Käyttöpäivä 2022-02-11

Arvioitu tuote: StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Käyttöpäivä 2022-02-11

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