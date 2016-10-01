2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BHB868/00
Tuo kiharasi esille
Sublime Ends -kiharrin on ensimmäinen kihartimemme, joka on suunniteltu suojaamaan hauraita latvoja kiharruksen aikana. Ensiluokkaisen SplitStop-tekniikkamme ansiosta voit luoda pehmeät kiharat huoletta ja astua rohkeasti esiin!
32 mm:n kiharrinosa
SplitStop-tekniikka
Keratiiniuute
Digitaaliset lämpöasetukset
SplitStop-tekniikka on uusin aseemme hiusten haaroittumista vastaan. Ainutlaatuinen optimoitu lämmöntuotto ja kitkaa vähentävä rakenne saavat hiuksesi loistamaan tyvestä latvaan. Kihartimen lämpötila on aina tasainen kiharrinosan koko pituudelta, joten lämpötilan vaihtelut eivät pilaa lopputulosta. Kiharrinosan keraaminen pinnoite vähentää tehokkaasti hiusosioiden kitkaa. Luo täydelliset kiharat ja herätä hiukset eloon tyvestä latvoihin saakka.
Keratiini on yksi tärkeimmistä hiusten rakennusaineista, joka tekee hiuksista kauniit, vahvat ja terveet. Keraamisen pinnoitteen keratiiniuute suojaa hiuksiasi tehokkaasti muotoilun aikana.
Kahdeksalla kätevällä digitaalisella lämpöasetuksella voit säätää kihartimen lämpötilan juuri sinun hiuksillesi sopivaksi, joten hiusvaurioita ei synny.
Arviot
Tavallisten eurooppalaisten haaroittumattomien hiusten 2 vuoden simuloitu kihartaminen 180 °C:een lämpötilassa