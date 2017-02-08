2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BHB869/00
Tuo kiharasi esille
Sublime Ends -kiharrin on ensimmäinen kihartimemme, joka on suunniteltu suojaamaan hauraita latvoja kiharruksen aikana. Ensiluokkaisen SplitStop-tekniikkamme ansiosta voit luoda ilmavat kiharat huoletta ja astua rohkeasti esiin!
Erittäin suuri 38 mm:n kiharrinosa
SplitStop-tekniikka
Keratiiniuute
Digitaaliset lämpöasetukset
SplitStop-tekniikka on uusin aseemme hiusten haaroittumista vastaan. Ainutlaatuinen optimoitu lämmöntuotto ja kitkaa vähentävä rakenne saavat hiuksesi loistamaan tyvestä latvaan. Kihartimen lämpötila on aina tasainen kiharrinosan koko pituudelta, joten lämpötilan vaihtelut eivät pilaa lopputulosta. Kiharrinosan keraaminen pinnoite vähentää tehokkaasti hiusosioiden kitkaa. Luo täydelliset kiharat ja herätä hiukset eloon tyvestä latvoihin saakka.
Keratiini on yksi tärkeimmistä hiusten rakennusaineista, joka tekee hiuksista kauniit, vahvat ja terveet. Keraamisen pinnoitteen keratiiniuute suojaa hiuksiasi tehokkaasti muotoilun aikana.
Kahdeksalla kätevällä digitaalisella lämpöasetuksella voit säätää kihartimen lämpötilan juuri sinun hiuksillesi sopivaksi, joten hiusvaurioita ei synny.
1.0
5:stä
1
Arvio
annaprimavera
08/02/2017
Italia
Insoddisfatta
Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!
Arvioitu tuote: StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Arvioitu tuote: StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Tavallisten eurooppalaisten haaroittumattomien hiusten 2 vuoden simuloitu kihartaminen 180 °C:een lämpötilassa