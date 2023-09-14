2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Tuo kiharasi esille
Sublime Ends -kiharrin on ensimmäinen kihartimemme, joka on suunniteltu suojaamaan hauraita latvoja kiharruksen aikana. Ensiluokkaisen SplitStop-tekniikkamme ansiosta voit luoda luonnolliset kiharat huoletta ja astua rohkeasti esiin!
13–25 mm:n kartiomainen kiharrinosa
SplitStop-tekniikka
Keratiiniuute
Digitaaliset lämpöasetukset
SplitStop-tekniikka on uusin aseemme hiusten haaroittumista vastaan. Ainutlaatuinen optimoitu lämmöntuotto ja kitkaa vähentävä rakenne saavat hiuksesi loistamaan tyvestä latvaan. Kihartimen lämpötila on aina tasainen kiharrinosan koko pituudelta, joten lämpötilan vaihtelut eivät pilaa lopputulosta. Kiharrinosan keraaminen pinnoite vähentää tehokkaasti hiusosioiden kitkaa. Luo täydelliset kiharat ja herätä hiukset eloon tyvestä latvoihin saakka.
Keratiini on yksi tärkeimmistä hiusten rakennusaineista, joka tekee hiuksista kauniit, vahvat ja terveet. Keraamisen pinnoitteen keratiiniuute suojaa hiuksiasi tehokkaasti muotoilun aikana.
Yhdeksällä kätevällä digitaalisella lämpöasetuksella voit säätää kihartimen lämpötilan juuri sinun hiuksillesi sopivaksi, joten hiusvaurioita ei synny.
4.6
5:stä
30
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Edut
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Haitat
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Käyttöpäivä 2023-08-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Käyttöpäivä 2023-08-14
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Edut
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Käyttöpäivä 2019-06-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Käyttöpäivä 2019-06-13
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Tavallisten eurooppalaisten haaroittumattomien hiusten 2 vuoden simuloitu kihartaminen 180 °C:een lämpötilassa