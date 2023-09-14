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Tuotanto lopetettu

StyleCareSublime Ends -kiharrin

BHB871/00

4.6

| (30) Arviot | 93% suosittelee tätä tuotetta

Tuo kiharasi esille

Sublime Ends -kiharrin on ensimmäinen kihartimemme, joka on suunniteltu suojaamaan hauraita latvoja kiharruksen aikana. Ensiluokkaisen SplitStop-tekniikkamme ansiosta voit luoda luonnolliset kiharat huoletta ja astua rohkeasti esiin!

Näytä kaikki edut

Jopa 95-prosenttisesti haaroittumattomat latvat*

Tuo kiharasi esille

  • 13–25 mm:n kartiomainen kiharrinosa

  • SplitStop-tekniikka

  • Keratiiniuute

  • Digitaaliset lämpöasetukset

SplitStop-tekniikalla suojaat hiukset tehokkaasti haaroittumiselta

SplitStop-tekniikalla suojaat hiukset tehokkaasti haaroittumiselta

SplitStop-tekniikka on uusin aseemme hiusten haaroittumista vastaan. Ainutlaatuinen optimoitu lämmöntuotto ja kitkaa vähentävä rakenne saavat hiuksesi loistamaan tyvestä latvaan. Kihartimen lämpötila on aina tasainen kiharrinosan koko pituudelta, joten lämpötilan vaihtelut eivät pilaa lopputulosta. Kiharrinosan keraaminen pinnoite vähentää tehokkaasti hiusosioiden kitkaa. Luo täydelliset kiharat ja herätä hiukset eloon tyvestä latvoihin saakka.

Hoitava keratiiniuute suojaa hiuksesi

Hoitava keratiiniuute suojaa hiuksesi

Keratiini on yksi tärkeimmistä hiusten rakennusaineista, joka tekee hiuksista kauniit, vahvat ja terveet. Keraamisen pinnoitteen keratiiniuute suojaa hiuksiasi tehokkaasti muotoilun aikana.

9 kätevää digitaalista lämpöasetusta

Yhdeksällä kätevällä digitaalisella lämpöasetuksella voit säätää kihartimen lämpötilan juuri sinun hiuksillesi sopivaksi, joten hiusvaurioita ei synny.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.6

5:stä

30

Arviot

93%

suosittelee tätä tuotetta

3
1

14/09/2023

Italia

Italia

Ricci fantastici

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Edut

La pinza e la forma conica con diverso diametro

Haitat

abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Käyttöpäivä 2023-08-14

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Käyttöpäivä 2023-08-14

13/12/2019

Deutschland

Deutschland

Einfach perfekt

Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.

Edut

Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Käyttöpäivä 2019-06-13

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Käyttöpäivä 2019-06-13

18/06/2017

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Tavallisten eurooppalaisten haaroittumattomien hiusten 2 vuoden simuloitu kihartaminen 180 °C:een lämpötilassa