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Tuotanto lopetettu
Kuohkeat ja kiiltävät kiharat ja laineet
Saammeko esitellä – Glam Shine -kiharrin. Se on ensimmäinen kihartimemme, jonka ionikäsittely ja titaanipinnoitettu kiharrinosa luovat kiiltävät kiharat ja laineet. Ainutlaatuinen Curl Ready -ilmaisin auttaa luomaan tasalaatuiset kiharat kaikkialle hiuksiin ja suojaa hiuksia ylikuumentumiselta.
13–25 mm:n kartiomainen kiharrinosa
Ionic Care
Titaanipinnoitettu kiharrinosa
Curl Ready -ilmaisin
Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.
Titaani on ammattilaisten arvostama materiaali kestävyytensä ja nopean lämmönjohtokykynsä ansiosta. Tämä puolestaan parantaa muotoilutulosta, ja kiharrinosan titaanipinnoitus takaakin täydellisen lopputuloksen.
Ainutlaatuinen Curl Ready ‑ilmaisin ilmoittaa äänimerkillä, kun kihara on valmis. Näin saat kauniit kiharat ja laineet ilman, että hiuksesi kuumenevat liikaa. Voit myös muotoilla ilman Curl Ready ‑ilmaisinta, jos käytät mieluummin muita muotoiluaikoja.
4.6
5:stä
30
Arviot
93%
suosittelee tätä tuotetta
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Edut
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Haitat
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Käyttöpäivä 2023-08-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Käyttöpäivä 2023-08-14
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Edut
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Käyttöpäivä 2019-06-13
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Käyttöpäivä 2019-06-13
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang