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  • Erittäin pienikokoinen päivittäiseen kuivaukseen
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  • Erittäin pienikokoinen päivittäiseen kuivaukseen
  • Erittäin pienikokoinen päivittäiseen kuivaukseen
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  • Erittäin pienikokoinen päivittäiseen kuivaukseen

Tuotanto lopetettu

DryCare EssentialHiustenkuivain

BHD001/00

4.5
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Erittäin pienikokoinen päivittäiseen kuivaukseen
Tämä hiustenkuivain kulkee kätevästi mukanasi laukussasi, jotta voit muotoilla hiuksiasi paikasta riippumatta
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Erittäin pienikokoinen EssentialCare

Erittäin pienikokoinen päivittäiseen kuivaukseen

  • Erittäin pieni

  • 1200 W

  • 2 joustavaa nopeusasetusta

1,8 m:n johto helpottaa käyttöä

1,8 m:n johto helpottaa käyttöä

1,8 m:n johto.

Hellävarainen kuivaus 1200W:n teholla

Hellävarainen kuivaus 1200W:n teholla

Philips EssentialCare Compact tuottaa sopivan ilmavirran ja hellävaraisen kuivaustehon. Saat upean tuloksen joka päivä.

Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä

Kompakti muotoilu helpottaa käyttöä

Moderni hiustenkuivain on kevyt ja helppo käyttää, mutta silti riittävän pieni säilytettäväksi lähes missä tahansa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

16/01/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi viaggia spesso

é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

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