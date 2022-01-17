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  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
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  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
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  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
  • Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla

Tuotanto lopetettu

EssentialHiustenkuivain

BHD006/00

4.2
| (49) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla
Philips Essential -hiustenkuivaimen kuivausteho on 1600 W, ja sen ThermoProtect-lämpötila-asetus hoitaa hiuksia. Pienen koon ja taittuvan kahvan ansiosta se sopii mukaan matkaan kaikkialle.
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Tehokasta ja hoitavaa kuivausta matkalla

  • 1 600 W

  • ThermoProtect-asetus

  • Kääntyvä kahva

  • Yleisjännite

1600 W:n kuivausteho

1600 W:n kuivausteho

Tämä 1600 watin hiustenkuivain tuottaa optimaalisen ilmavirran, jotta saat upean tuloksen joka päivä.

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Kääntyvä kahva helpottaa säilyttämistä

Kääntyvä kahva helpottaa säilyttämistä

Pienikokoinen malli, jossa on taittuva kahva, on helppo pakata, säilyttää ja ottaa mukaan minne tahansa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

49

Arviot

98%

suosittelee tätä tuotetta

2

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn

Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn

13/02/2019

Deutschland

Deutschland

Haartrockner sehr gut und leise

guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential BHD006/00 Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential BHD006/00 Haartrockner

11/01/2019

België

België

Heel goed product voor zijn compacte omvang

Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.