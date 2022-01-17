2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 600 W
ThermoProtect-asetus
Kääntyvä kahva
Yleisjännite
Tämä 1600 watin hiustenkuivain tuottaa optimaalisen ilmavirran, jotta saat upean tuloksen joka päivä.
ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.
Pienikokoinen malli, jossa on taittuva kahva, on helppo pakata, säilyttää ja ottaa mukaan minne tahansa.
4.2
5:stä
49
Arviot
98%
suosittelee tätä tuotetta
Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn
Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn
heko19
13/02/2019
Deutschland
Haartrockner sehr gut und leise
guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential BHD006/00 Haartrockner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential BHD006/00 Haartrockner
Lynntje
11/01/2019
België
Osa myynninedistämistä
Heel goed product voor zijn compacte omvang
Deze haardroger ligt zeer licht in de hand, maar dit is zeker niet te merken aan zijn prestaties. Hij droogt even snel mijn haar als een gewoon formaat haardroger. Hij laat mijn haren ook echt zacht aanvoelen. Ik moet zeggen dat ik wel heel tevreden ben over dit product.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Essential BHD002/00 Föhn