TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
  • Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset

DryCarePro-hiustenkuivain

BHD272/00

4.7
| (128) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset
Philips Pro -hiustenkuivaimessa on ammattitason vaihtovirtamoottori, jonka muodostaman ilmavirran nopeus on jopa130 km/h*. Siinä on myös optimaalisen lämpötilan ThermoProtect-asetus, joka suojaa ylikuumenemiselta.
Näytä kaikki edut

Nopea ja tehokas kuivaus takaa ammattilaistason tulokset

  • Tehokas vaihtovirtamoottori

  • 2 100 W:n kuivausteho

  • Ilmavirran nopeus jopa 130 km/h*

  • Ionikäsittelyllä saat kiiltävät hiukset

Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta

Nopea kuivaus tehokkaan vaihtovirtamoottorin ansiosta

Philips Pro -hiustenkuivaimessa on tehokas ammattitason vaihtovirtamoottori. Sen muodostaman ilmavirran nopeus on jopa 130 km/h*, mikä takaa tuloksia nopeasti ja tehokkaasti.

2 100 W:n huipputehokas hiustenkuivain

2 100 W:n huipputehokas hiustenkuivain

Tämä 2 100 W:n Pro-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect-lämpötila-asetus

ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

128

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

2

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Prokdukt

Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.

Edut

Besser geht es nicht für einen Föhn

Haitat

Es gibt keine Nachteile

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner

14/04/2025

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.

Edut

Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

11/10/2023

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Fantastico phon

Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!

Edut

Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i

Haitat

Nessuno

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Testattu Philipsin laboratoriossa Alankomaissa vuonna 2018. Testattu ilman suutinta nopeus- ja lämpötila-asetuksella 2.