2 vuoden takuu
Tehokas vaihtovirtamoottori
2 100 W:n kuivausteho
Ilmavirran nopeus jopa 130 km/h*
Ionikäsittelyllä saat kiiltävät hiukset
Philips Pro -hiustenkuivaimessa on tehokas ammattitason vaihtovirtamoottori. Sen muodostaman ilmavirran nopeus on jopa 130 km/h*, mikä takaa tuloksia nopeasti ja tehokkaasti.
Tämä 2 100 W:n Pro-hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
ThermoProtect-lämpötila-asetus takaa optimaalisen kuivauslämpötilan ja suojaa hiuksia ylikuumenemiselta. Tekniikka tarjoaa saman voimakkaan ilmavirran, mutta kuivaa hiukset hellävaraisesti.
4.7
5:stä
128
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Milla 1993
02/04/2026
Deutschland
Tolles Prokdukt
Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.
Edut
Besser geht es nicht für einen Föhn
Haitat
Es gibt keine Nachteile
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
utente02
14/04/2025
Italia
Ottimo prodotto
Lo uso da gennaio 2025, è un ottimo asciugacapelli e ne ho appena acquistato un altro per regalarlo. Lascia i capelli morbidi, non increspati e ha un buon getto d'aria e una temperatura ottimale per un'asciugatura delicata; a massima potenza il flusso d'aria è molto forte e raggiunge un’alta temperatura; naturalmente questo comporta un rumore più alto, ma comunque più basso di altri asciugacapelli che ho usato precedentemente. Impugnatura maneggevole e peso contenuto.
Edut
Qualità dell'asciugatura e potenza del getto d'aria
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Lidia2023
11/10/2023
Italia
Vahvistettu ostaja
Fantastico phon
Un phon davvero antastico, lascia i capelli voluminosi, morbidi e lucidi. Sono davvero contenta. Grazie Philips!
Edut
Ottima potenza, ottima base di appoggio fatta apposta per non fare scivolare il phon i
Haitat
Nessuno
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: DryCare BHD274/00 Asciugacapelli professionale
Testattu Philipsin laboratoriossa Alankomaissa vuonna 2018. Testattu ilman suutinta nopeus- ja lämpötila-asetuksella 2.