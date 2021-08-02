2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
1 600 W
ThermoProtect -lisäosa
3 lämpö- ja tehoasetusta
Tämä 1600 watin hiustenkuivain tuottaa optimaalisen ilmavirran, jotta saat upean tuloksen joka päivä.
Taidokkaasti muotoiltu ThermoProtect-lisäosa tuottaa voimakkaan lämpimän ja viileän ilmavirran yhdistelmän jokapäiväisen hiustenhoidon tarpeisiin. Se laskee lämpötilaa 10 celsiusastetta, mutta kuivaa silti hiukset nopeasti.
Tässä hiustenkuivaimessa on kolme esivalittavaa lämpö-/nopeusyhdistelmää, joiden avulla täydellinen tyyli syntyy nopeasti ja helposti.
4.5
5:stä
675
Arviot
97%
suosittelee tätä tuotetta
Koala39
02/08/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Produkten fungerar utmärkt efter sitt syfte
Hårtorken fungerar smidigt och ger det resultat man söker i en hårtork. Den kalla inställningen var skonsam för håret och tog inte mycket längre tid än de varma. När man dessutom tar hänsyn till priset så är detta en fantastisk produkt!
Edut
Lätt att förstå, skonsam, snabb
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Johannah84
27/07/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Produkten har funkat toppen för hela familjen.
Vi i familjen gillade hårfönen dels för att den va lagom stor. Och det fanns även olika lägen man kunde välja. På barnen har vi andvändt oss av 15 graders funktionen. Har blivit torrt fort och sliter ej på håret.
Edut
Torkade fort
Haitat
Lite stor för dottern om hon vill använda den själv.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Hejsan85
21/07/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Mycket bra!
Torkar håret snabbt utan att man bränner sig om man håller stilla för länge, bra när barnen använder den också, ingen risk de bränner sig.
Edut
Lagom varm.
Haitat
Lite stor.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork