Jeg har fra før av en ganske ny og dyr hårføner, men som jeg har opplevd sliter veldig på håret mitt. håret har blitt flisete, krusete og livløst, det har rett og slett sett slitt ut, uansett om jeg har prøvd å ikke bruke høyeste hastighet. nå har jeg hatt Phillips 3000 termi-protect i to uker, og er VELDIG FORNØYD. jeg var veldig spent på om det stemte at den skulle ta mer vare på håret, og det stemmer utrolig godt. jeg har prøvd alle de ulike innstillingene, og håret blir tørt raskt nok - og også blankt og sunt. jeg likte også veldig godt tilbehøret som kom med. i tillegg er hårføneren nett og enkel i bruk, noe som er supert