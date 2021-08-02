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  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
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  • Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa

3000 SeriesHiustenkuivain

BHD340/13

4.5
| (675) Arviot | 97% suosittelee tätä tuotetta
Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa
Taidokkaasti muotoiltu ThermoProtect-lisäosa tuottaa voimakkaan lämpimän ja viileän ilmavirran yhdistelmän jokapäiväisen hiustenhoidon tarpeisiin.
Näytä kaikki edut

ThermoProtect-lisäosan kanssa

Kuivaa tehokkaasti alemmassa lämpötilassa

  • 2100 W

  • ThermoProtect -lisäosa

  • 6 lämpö- ja tehoasetusta

2100 wattia takaa tehokkaan kuivauksen

2100 wattia takaa tehokkaan kuivauksen

Tämä 2100 watin hiustenkuivain tuottaa tehokkaan ilmavirran, jotta saat upean tuloksen joka päivä.

ThermoProtect -lisäosa

ThermoProtect -lisäosa

Taidokkaasti muotoiltu ThermoProtect-lisäosa tuottaa voimakkaan lämpimän ja viileän ilmavirran yhdistelmän jokapäiväisen hiustenhoidon tarpeisiin. Se laskee lämpötilaa 15 celsiusastetta mutta kuivaa silti hiukset nopeasti.

6 lämpö- ja nopeusasetusta takaavat tarkan hallinnan

6 lämpö- ja nopeusasetusta takaavat tarkan hallinnan

Voit valita helposti lämpö- ja nopeusyhdistelmän, joka on hiuksillesi ja tyylillesi sopivin. Kuudella asetuksella hallitset laitetta tarkasti ja saat haluamasi lopputuloksen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.5

5:stä

675

Arviot

97%

suosittelee tätä tuotetta

02/08/2021

Sverige

Sverige

Produkten fungerar utmärkt efter sitt syfte

Hårtorken fungerar smidigt och ger det resultat man söker i en hårtork. Den kalla inställningen var skonsam för håret och tog inte mycket längre tid än de varma. När man dessutom tar hänsyn till priset så är detta en fantastisk produkt!

Edut

Lätt att förstå, skonsam, snabb

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork

27/07/2021

Sverige

Sverige

Produkten har funkat toppen för hela familjen.

Vi i familjen gillade hårfönen dels för att den va lagom stor. Och det fanns även olika lägen man kunde välja. På barnen har vi andvändt oss av 15 graders funktionen. Har blivit torrt fort och sliter ej på håret.

Edut

Torkade fort

Haitat

Lite stor för dottern om hon vill använda den själv.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork

21/07/2021

Sverige

Sverige

Mycket bra!

Torkar håret snabbt utan att man bränner sig om man håller stilla för länge, bra när barnen använder den också, ingen risk de bränner sig.

Edut

Lagom varm.

Haitat

Lite stor.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 3000 Series BHD302/10 Hårtork

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.