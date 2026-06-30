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Kunnostettu
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2100 W
ThermoShield-tekniikka
2x ionikäsittely*
3 lämpö- ja 2 nopeusasetusta
Ylikuumentumisen tunnistava tunnistin optimoi ja säätää ilman lämpötilan ja suojaa näin hiuksiasi ylikuumenemisen aiheuttamilta vaurioilta**. ThermoShield-tekniikan ansiosta voit kuivata hiuksesi huoletta.
Tämä 2100 W:n ammattilaistasoinen hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.
Tehokas ionijärjestelmä tuottaa jopa 40 miljoona ionia* yhdellä kuivauskerralla ja lisää hiusten kiiltoa. Nauti kiiltävistä ja sileistä hiuksista.
verrattuna BHD350:n korkeimpaan asetukseen
ThermoShield-asetus