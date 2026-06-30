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  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
  • Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**

Kunnostettu

5000 SeriesUudistettu hiustenkuivain

BHD500/00R1

4.6
| (866) Arviot | 98% suosittelee tätä tuotetta
Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**
ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuuden aiheuttamilta vaurioilta säätämällä kuivaimen lämpötilan aktiivisesti oikealle tasolle.
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Tämä tuote on kunnostettu ja testattu tiimimme toimesta. Lue lisää

varustettu ThermoShield-tekniikalla

Kuivaa nopeasti ilman kuumuuden aiheuttamia vaurioita**

  • 2100 W

  • ThermoShield-tekniikka

  • 2x ionikäsittely*

  • 3 lämpö- ja 2 nopeusasetusta

ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuudelta

ThermoShield-tekniikka suojaa kuumuudelta

Ylikuumentumisen tunnistava tunnistin optimoi ja säätää ilman lämpötilan ja suojaa näin hiuksiasi ylikuumenemisen aiheuttamilta vaurioilta**. ThermoShield-tekniikan ansiosta voit kuivata hiuksesi huoletta.

2100 wattia takaa nopean kuivaamisen ja ammattimaisen lopputuloksen

2100 wattia takaa nopean kuivaamisen ja ammattimaisen lopputuloksen

Tämä 2100 W:n ammattilaistasoinen hiustenkuivain tuottaa voimakkaan ilmavirran. Tehon ja nopeuden ansiosta voit kuivata ja muotoilla hiukset entistä nopeammin ja helpommin.

2x ionikäsittely* – kiiltävät ja sileät hiukset

2x ionikäsittely* – kiiltävät ja sileät hiukset

Tehokas ionijärjestelmä tuottaa jopa 40 miljoona ionia* yhdellä kuivauskerralla ja lisää hiusten kiiltoa. Nauti kiiltävistä ja sileistä hiuksista.

Tekniset tiedot

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. verrattuna BHD350:n korkeimpaan asetukseen

  2. ThermoShield-asetus