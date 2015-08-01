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Tuotanto lopetettu

Easy Natural Curler

BHH777/00

4

| (111) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta

Luonnollisen kauniit kiharat helposti

Philips Easy Natural Curler -kihartimella loihdit helposti kauniit kiharat myös pään takaosaan. Ainutlaatuinen tulppaanin muotoinen rakenne ja älykkäät levyt pitävät hiusosion tiukasti paikallaan muotoilun aikana, joten kiharat syntyvät helposti yhdellä kädenliikkeellä.

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Myös pään takaosaan

Luonnollisen kauniit kiharat helposti

  • Tulppaaninmuotoinen

  • Yhden kosketuksen kiinnitys ja kiharrus

  • Lämmönkestävä rakenne

  • Kevyt ja kompakti

Muotoile luonnollisen kauniita kiharoita

Muotoile luonnollisen kauniita kiharoita

Tulppaaninmuotoisella Philips Easy Natural Curler -kihartimella loihdit helposti luonnollisen tyylikkäät kiharat.

Automaattinen kiinnitys – kiharra yhdellä kädellä

Automaattinen kiinnitys – kiharra yhdellä kädellä

Philips Easy Natural Curler -kihartimen kiinnitys- ja kiharrinlevyt kiinnittyvät automaattisesti ja pitävät hiussuortuvan paikallaan käsittelyn ajan. Voit kihartaa hiuksia yhdellä liikkeellä ja vain yhdellä kädellä.

Suojaa palovammoilta

Suojaa palovammoilta

Muotoilulevyt ovat suojassa kosketukselta, mikä ehkäisee palovammoja.

Tekniset tiedot

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4.0

5:stä

111

Arviot

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suosittelee tätä tuotetta

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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27/05/2015

France

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un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

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  1. Testattu vuonna 2014.