J'ai des cheveux mi long, qui m'arrive a peine aux épaules et ce boucleur fonctionne parfaitement ! J'ai déjà testé plusieurs boulcleurs sans grand succès sur cheveux mi long. Celui ci est génial, il faut juste prendre le coup de main et les boucles se font très facilement ! De plus l est possible de faire 2 sortes de boucles, plutôt naturelles ou plutôt coiffure de soirée. On peut coincer la mèche pour la boucler, ce qui facilite le travail et évite de perdre des mèches de cheveux en route. On peut également souligner l'ergonomie de l'appareil, ses bords recourbés à la fin de l'appareil fait que l'on ne peux pas se brûler les doigts : Bien pratique ! Je l'utilise 2 fois par semaines et je le prête également à ma mère qui l'a déjà adopté ! Un petit point "négatif" (et encore c'est un bien grand mot..) on ne peut choisir la température de l'appareil ! Certains verront cela comme une contrainte, moi ça ne me dérange pas plus que ça ! Un grand merci a Philips et Sampleo pour la découverte de ce bijou !