2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Luonnollisen kauniit kiharat helposti
Philips Easy Natural Curler -kihartimella loihdit helposti kauniit kiharat myös pään takaosaan. Ainutlaatuinen tulppaanin muotoinen rakenne ja älykkäät levyt pitävät hiusosion tiukasti paikallaan muotoilun aikana, joten kiharat syntyvät helposti yhdellä kädenliikkeellä.
Tulppaaninmuotoinen
Yhden kosketuksen kiinnitys ja kiharrus
Lämmönkestävä rakenne
Kevyt ja kompakti
Tulppaaninmuotoisella Philips Easy Natural Curler -kihartimella loihdit helposti luonnollisen tyylikkäät kiharat.
Philips Easy Natural Curler -kihartimen kiinnitys- ja kiharrinlevyt kiinnittyvät automaattisesti ja pitävät hiussuortuvan paikallaan käsittelyn ajan. Voit kihartaa hiuksia yhdellä liikkeellä ja vain yhdellä kädellä.
Muotoilulevyt ovat suojassa kosketukselta, mikä ehkäisee palovammoja.
4.0
5:stä
111
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Testattu vuonna 2014.