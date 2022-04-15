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Hiusten hoito
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StyleCare Monitoimimuotoilija
Tuotanto lopetettu
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BHH811/00
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Tärkeitä tietoja -opas
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Voiko Philips-hiustenmuotoilijan johdon kiertää sen ympärille käytön jälkeen?
Voiko Philipsin suoristimella/kihartimella muotoilla märkiä hiuksia?
Onko Philips-hiustenmuotoilija asbestiton?
Vahingoittaako suoristaminen hiuksia?
Miten voin puhdistaa Philips-hiustenmuotoilijan?
Hiukset takertuvat Philips Multistylerin muotoiluharjaan
Philips-hiustenmuotoilija tuottaa hajua
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
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