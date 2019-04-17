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  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
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  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
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  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
  • Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella

StraightCare EssentialThermoProtect-suoristin

BHS378/00

4.7
| (51) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella
Suunniteltu nimenomaan helppoon ja nopeaan muotoiluun pitkillä keratiinia sisältävillä levyillä ja 6 lämpötila-asetuksella. Hoida hiuksiasi ThermoProtect-tekniikalla, joka estää ylikuumenemisen ja tekee hiuksistasi kiiltävät ionien avulla.
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Sileät ja kiiltävät hiukset Ionic Carella

  • ThermoProtect-tekniikka

  • Ionikäsittelyllä saat kiiltävät hiukset

  • Keratiinia sisältävät levyt

  • 6 lämpötila-asetusten merkkivaloa

ThermoProtect-tekniikka

ThermoProtect-tekniikka

ThermoProtect-tekniikka jakaa lämmön tasaisesti levyille, mikä estää ylikuumenemisen ja suojaa hiuksiasi.

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Ionikäsittelyllä saat sileät ja kiiltävät hiukset

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä, hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja. Tuloksena on upean kiiltävät, sileät hiukset.

Keratiinia sisältävät keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Keratiinia sisältävät keraamiset levyt takaavat pehmeästi liukuvat ja kiiltävät hiukset

Muotoilu sujuu nopeasti ja helposti keratiinia sisältävillä keraamisilla levyillä, jotka liukuvat pehmeästi hiusten läpi.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.7

5:stä

51

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2

17/04/2019

Sverige

Sverige

Wow

Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

16/04/2019

Sverige

Sverige

Fullpott!

En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

15/04/2019

Sverige

Sverige

Denna produkt har allt

Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

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