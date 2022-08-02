Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Epilator Series 4000 Johdollinen epilaattori
Tuki
BRE247/00
Siirry kauppaan
Kirjaudu sisään tai luo tili
Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Kaikki (2)
Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
EpilatorKuorintakäsine
Epilator Series 2000Epilointipää
Epilator Series 2000Teräosa
Epilator Series 2000Trimmauskampa, 3 mm
Epilator Series 2000Hierontasuojus
Epilator Series 2000Verkkolaite
Pussi
Philips-epilaattori ei toimi
Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme