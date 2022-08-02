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Satinelle Essential Johdollinen pienikokoinen epilaattori
Tuotanto lopetettu
Tuki
BRE255/00
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UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Käyttöopas
Kaikki (2)
Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Satinelle EssentialEpilointipää
EpilatorKuorintakäsine
Pussi
Satinelle EssentialPuhdistusharja
Satinelle EssentialAjopää
Pinsetit
Satinelle EssentialVerkkolaite
Philips-epilaattori ei toimi
Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla