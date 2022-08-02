Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Kaikki sarjat
Satinelle Essential Johdollinen pienikokoinen epilaattori
Tuki
BRE275/00
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Käyttöopas
Kaikki (2)
Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
EpilatorKuorintakäsine
Pussi
Satinelle EssentialPuhdistusharja
Satinelle EssentialAjopää
Satinelle EssentialEpilointipään liitinkappale
Pinsetit
Satinelle EssentialEpilointipää
Satinelle EssentialVerkkolaite
Philips-epilaattori ei toimi
Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme