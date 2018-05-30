2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BRE605/00
Nappaa hennotkin ihokarvat
Suihkunkestävä
Ladattava, sopii johdottomaan käyttöön
Johdoton ja ladattava
Epilointipään kuvioitu keraaminen pinnoite tarttuu hennoimpiinkin ihokarvoihin. Entistä nopeammin (2 200 kierrosta minuutissa) pyörivä pinsettilevy tekee tästä laitteesta valikoimamme nopeimman epilaattorin.
Epilointipää on tehty leveäksi jotta se kattaisi mahdollisimman suuren pinta-alan. Näin sinun ei tarvitse käsitellä samaa aluetta monesti koska epilaattori nappaa karvat ensimmäisellä kerralla.
Epilaattorin S-muotoinen runko istuu hyvin kädessä ja sitä on helppo sekä mukava käyttää jopa hankalissa paikoissa.
3.9
5:stä
635
Arviot
NG87
30/05/2018
Sverige
Supernöjd
Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Annicalindström
12/05/2018
Sverige
Bäst helt enkelt!
Älskar denna! Jag rakar mig konstant då jag idrottarn mycket! Slipper röda prickar, min hud torkar inte ut och den är as enkel att använda!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering
tittihedinkvick
25/04/2018
Sverige
Otroligt nöjd!
Det är är min första epilator och jag är så nöjd med den. Snabbt och smidigt tar den bort håren. Har använt den på benen och under armarna och den gör verkligen det den ska. Rekomenderas varmt
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering