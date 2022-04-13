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Satinelle Advanced Epilaattori kuiva- sekä märkäepilointiin
Tuotanto lopetettu
Tuki
BRE605/00
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Kaikki (4)
Miten vaihdan Philips-epilaattorin nopeusasetusta?
Pitäisikö Philips-epilaattoria tai -ladyshaveria käyttää märällä vai kuivalla iholla?
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-epilaattori ladataan?
EpilatorKuorintakäsine
EpilatorTrimmausosa
Pussi
Pinsetit
Satinelle/Epilator series 8000Ihon venytin
Philips-epilaattori ei toimi
Philips-epilaattorini ei lataudu
Philips-epilaattori ei poista ihokarvoja kunnolla
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