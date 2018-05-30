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  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
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  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
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  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
  • Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat

Tuotanto lopetettu

Satinelle AdvancedWet & Dry -epilaattori

BRE620/00

3.9
| (635) Arviot
Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat
Philipsin nopeimman epilaattorin pyörivät keraamiset pinsettilevyt tarttuvat hentoihinkin ihokarvoihin. Voit nauttia sileästä ihosta useita viikkoja karvanpoiston jälkeen.
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Kaksi tapaa poistaa ihokarvoja

Philipsin nopein epilaattori poistaa hennoimmat ihokarvat

  • Jaloille ja vartalolle

  • Keraamiset levyt ajavat tarkasti

  • S-mallinen runko

  • 3 lisäosaa

Ainutlaatuisesta keraamisesta materiaalista valmistettu epilointipää takaa paremman otteen karvasta

Ainutlaatuisesta keraamisesta materiaalista valmistettu epilointipää takaa paremman otteen karvasta

Epilointipään kuvioitu keraaminen pinnoite tarttuu hennoimpiinkin ihokarvoihin. Entistä nopeammin (2 200 kierrosta minuutissa) pyörivä pinsettilevy tekee tästä laitteesta valikoimamme nopeimman epilaattorin.

Erittäin leveä epilointipää

Erittäin leveä epilointipää

Erittäin leveä epilointipää käsittelee suuremman ihoalueen kerrallaan, joten karvanpoisto on nopeaa ja tehokasta.

Ensimmäinen epilaattori, jossa on S-mallinen runko

Ergonominen S-mallinen runko mahdollistaa tarkan ohjaamisen sekä luonnolliset ja täsmälliset liikkeet. Ulotut entistä paremmin käsittelemään koko kehoa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

635

Arviot

30/05/2018

Sverige

Sverige

Supernöjd

Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

12/05/2018

Sverige

Sverige

Bäst helt enkelt!

Älskar denna! Jag rakar mig konstant då jag idrottarn mycket! Slipper röda prickar, min hud torkar inte ut och den är as enkel att använda!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

25/04/2018

Sverige

Sverige

Otroligt nöjd!

Det är är min första epilator och jag är så nöjd med den. Snabbt och smidigt tar den bort håren. Har använt den på benen och under armarna och den gör verkligen det den ska. Rekomenderas varmt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

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