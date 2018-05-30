I börjar var jag skeptisk, men sen så testade jag produkten och blev såld. Epilatorn har en stilren design, enkel att använda och är mycket smidigare än vad man trodde. I början var jag orolig för smärtan, men det var ingenting som man tänkte på alls! Ansiktsborsten är en dröm. Även den är super smidig, enkel att använda och man verkligen ser lysten efteråt.