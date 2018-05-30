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  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
  • Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat

Tuotanto lopetettu

Satinelle AdvancedEpilaattori kuiva- sekä märkäepilointiin

BRE635/00

3.9
| (635) Arviot
Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat
Philips Satinelle Advanced on täydellinen epilaattori kun tarvitset nopeaa ja tehokasta hoitoa. Keraaminen pinta nappaa hennotkin ihokarvat juurineen kasvoista ja muualta vartalosta. Ergonomisen käsisijan ansiosta saat epilaattorista hyvän otteen jopa suihkussakin. Leveä epilointipää pystyy hoitamaan isompaa pinta-alaa jotta epiloinnista tulisi nopeaa ja tehokasta. Satinelle Advanced antaa sileän ihon jopa 4 viikoksi. Tämän mallin mukana saat viisi lisävarustetta: ajopää ja trimmauskampa, ihon venytin, kasvoille sekä herkille alueille tarkoitettu lisäosa sekä epilointipää.
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Kaksi tapaa poistaa ihokarvoja

Tehokas ja nopea epilaattori joka nappaa hennotkin ihokarvat

  • Säärille, vartalolle ja kasvoille

  • Nappaa hennotkin ihokarvat

  • Suihkunkestävä

  • 5 lisäosaa

Ainutlaatuisesta keraamisesta materiaalista valmistettu epilointipää takaa paremman otteen karvasta

Ainutlaatuisesta keraamisesta materiaalista valmistettu epilointipää takaa paremman otteen karvasta

Epilointipään kuvioitu keraaminen pinnoite tarttuu hennoimpiinkin ihokarvoihin. Entistä nopeammin (2 200 kierrosta minuutissa) pyörivä pinsettilevy tekee tästä laitteesta valikoimamme nopeimman epilaattorin.

Leveä epilointipää

Leveä epilointipää

Epilointipää on tehty leveäksi jotta se kattaisi mahdollisimman suuren pinta-alan. Näin sinun ei tarvitse käsitellä samaa aluetta monesti koska epilaattori nappaa karvat ensimmäisellä kerralla.

Ergonomisesti suunniteltu kuiva- sekä märkäkäyttöön

Epilaattorin S-muotoinen runko istuu hyvin kädessä ja sitä on helppo sekä mukava käyttää jopa hankalissa paikoissa.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.9

5:stä

635

Arviot

30/05/2018

Sverige

Sverige

Supernöjd

Den gör det den är gjord för. Skulle kunna "raka" bättre men är nöjd!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

12/05/2018

Sverige

Sverige

Bäst helt enkelt!

Älskar denna! Jag rakar mig konstant då jag idrottarn mycket! Slipper röda prickar, min hud torkar inte ut och den är as enkel att använda!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRE635/00 Epilator för våt- och torrepilering

25/04/2018

Sverige

Sverige

Otroligt nöjd!

Det är är min första epilator och jag är så nöjd med den. Snabbt och smidigt tar den bort håren. Har använt den på benen och under armarna och den gör verkligen det den ska. Rekomenderas varmt

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Satinelle Advanced BRP545/00 Epilator för våt- och torrepilering

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