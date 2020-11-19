Superfin, lätt att använda och många tillbehör. Gör inte alls särskilt ont, trots att jag bara kör på torr hud. Jag använder den på benen, bikinilinjen och under armarna utan problem. Extra plus för den lilla lampan och att färgen är sååå fin. Bara positivt att säga och Rekomenderar den varmt. Kommer slänga ut mitt vax nu och bara epilera!