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  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
  • Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus

Beauty Set Series 9000Koko vartalolle

BRE770/92

4.4
| (717) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta
Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus
Philipsin Beauty Set 9000 -sarja on ylellinen kokonaisratkaisu, jolla saat sileän ihon päästä varpaisiin. Se sisältää 6 lisävarustetta, kuten karvojenpoistolaitteen kasvoille ja monipuolisia lisäosia. Hemmottele ihoasi, kasvojasi, vartaloasi ja jalkateriäsi.
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Ihonhoito. Kasvojen ja vartalon karvanpoisto. Jalkahoito

Tasainen iho. Täydellinen itsevarmuus

  • Kattava ratkaisu

  • Ihonhoitoon ja karvanpoistoon

  • +6 lisäosaa

Epilaattorilla sileä iho useaksi viikoksi

Epilaattorilla sileä iho useaksi viikoksi

Double Action -tekniikan ansiosta pitkät keraamiset pinsetit liikkuvat samanaikaisesti ja yhtäjaksoisesti tarttuen jopa vain 0,5 mm pitkiin karvoihin. Leveän epilaattoripään pinsetit ovat 50 % pidemmät, minkä ansiosta ne poistavat enemmän karvoja kerralla*. Saat sileän ihon vaivattomasti useaksi viikoksi.

Nopein epilaattorimme

Nopein epilaattorimme

Pinsettimme pyörivät minuutissa nopeammin kuin Braun Silk-épil 9.

32 keraamista hypoallergeenista pinsettiä hellävaraiseen käsittelyyn

32 keraamista hypoallergeenista pinsettiä hellävaraiseen käsittelyyn

32 keraamista, hypoallergeenisesta materiaalista valmistettua pinsettiä takaavat hellävaraisen käsittelyn. Ne liukuvat iholla helposti, vähentävät kitkaa ja parantavat ihokosketusta*. 91 % naisista** sanoo niiden tuntuvan hyvältä iholla.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

717

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

30/05/2025

Sverige

Sverige

Älskar!!

Batterierna håller bra länge och det tar verkligen så bra. Älskar verkligen epilatorn och eekommenderar den starkt. Vore trevligt om man fick bättre stöd på hur man ska använda vissa huvuden utöver pappret med bilder på vart man kan använda de olika tillbehören på.

Edut

Skär inte sig på den, enkelt att använda, smidigt!

Haitat

Kan göra lite ont i början men man vänjer sig

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

30/12/2021

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Utmärkt

Skönt att kunna använda den i duschen. Är man känslig, luggas den mindre om man spolar varmvatten samtidigt som man epilerar.

Edut

Vattentät. Lagom med tillbehör

Haitat

Stötkänslig. Den jag hade tidigare, tappade jag i golvet sen var det bara en hastighet som fungerade.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

10/12/2020

Sverige

Sverige

Perfekt

Får superfina, lena ben. Har inte hunnit testa de andra funktionerna, men den är super! Min första epilator och jag är nöjd

Edut

Lena ben och tar bra

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

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  1. verrattuna Philips Satinelle Advanced- ja Satinelle Prestige -laitteisiin

  2. CLT-testi Saksa, N=153, 2019

  3. *HUT Yhdysvallat, 141 vastaajaa, 2022