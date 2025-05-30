2 vuoden takuu
Kattava ratkaisu
Ihonhoitoon ja karvanpoistoon
+6 lisäosaa
Double Action -tekniikan ansiosta pitkät keraamiset pinsetit liikkuvat samanaikaisesti ja yhtäjaksoisesti tarttuen jopa vain 0,5 mm pitkiin karvoihin. Leveän epilaattoripään pinsetit ovat 50 % pidemmät, minkä ansiosta ne poistavat enemmän karvoja kerralla*. Saat sileän ihon vaivattomasti useaksi viikoksi.
Pinsettimme pyörivät minuutissa nopeammin kuin Braun Silk-épil 9.
32 keraamista, hypoallergeenisesta materiaalista valmistettua pinsettiä takaavat hellävaraisen käsittelyn. Ne liukuvat iholla helposti, vähentävät kitkaa ja parantavat ihokosketusta*. 91 % naisista** sanoo niiden tuntuvan hyvältä iholla.
4.4
5:stä
717
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Essie!!
30/05/2025
Sverige
Älskar!!
Batterierna håller bra länge och det tar verkligen så bra. Älskar verkligen epilatorn och eekommenderar den starkt. Vore trevligt om man fick bättre stöd på hur man ska använda vissa huvuden utöver pappret med bilder på vart man kan använda de olika tillbehören på.
Edut
Skär inte sig på den, enkelt att använda, smidigt!
Haitat
Kan göra lite ont i början men man vänjer sig
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
Melgru
30/12/2021
Sverige
Osa myynninedistämistä
Vahvistettu ostaja
Utmärkt
Skönt att kunna använda den i duschen. Är man känslig, luggas den mindre om man spolar varmvatten samtidigt som man epilerar.
Edut
Vattentät. Lagom med tillbehör
Haitat
Stötkänslig. Den jag hade tidigare, tappade jag i golvet sen var det bara en hastighet som fungerade.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering
ellieroom
10/12/2020
Sverige
Perfekt
Får superfina, lena ben. Har inte hunnit testa de andra funktionerna, men den är super! Min första epilator och jag är nöjd
Edut
Lena ben och tar bra
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
verrattuna Philips Satinelle Advanced- ja Satinelle Prestige -laitteisiin
CLT-testi Saksa, N=153, 2019
*HUT Yhdysvallat, 141 vastaajaa, 2022