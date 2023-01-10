Hakuehdot

    Ladyshave-tuotteen osa

      Suojus

      CP2072/01

      Ladyshave-tuotteen osa

      Suojus suojaa kasvojen karvojen poistolaitteen ajoelementtiä myös matkalla.

      Yhteensopivat tuotteet

      Ladyshave-tuotteen osa

      • Kasvojen ihokarvojen poistolaite
      • Beauty Set 9000 -sarja
      • LadyShaver Series 8000
      • Lumea IPL 9900 -sarja
      • Valkoinen

      Tekniset tiedot

      • Vaihdettavat osat

        Sopii malleihin
        • BRL166
        • BRR464
        • BRE770
