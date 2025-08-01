Joustava ajopää liukuu muotojasi pitkin saumattomasti.

Esittelyssä ensimmäinen Philips Lady Shaver, jossa on muotojasi varten suunniteltu joustava ajopää.*** Joustava ajopää liukuu muotojasi pitkin saumattomasti ja poistaa ihokarvat tarkasti. Onko joihinkin kohtiin hankala ulottua? Ei huolta – ajopää mukautuu kehosi muotoihin ja LED-valo auttaa havaitsemaan jokaisen yksittäisen ihokarvan. Voit räätälöidä ajokokemuksesi kahdella nopeusasetuksella, joilla säädät ihokarvojen poiston nopeuden ja voimakkuuden itsellesi sopivaksi.