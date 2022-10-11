2 vuoden takuu
SmartSkin-tunnistin
4 älykästä lisäosaa: vartalo, kasvot, bikinialue, kainalot
Lumea IPL -sovellus
Johdolliseen käyttöön
Alkuun pääsyyn tarvitaan kaksi viikkoa – puolet vähemmän käsittelyjä kuin muilla merkeillä. Ylläpitokäsittelyä tarvitaan vain kerran kuussa. Siinä kaikki. Molempien säärien käsittely vie vain 8,5 minuuttia.
Lumea 8000 -sarjan laitteessa on viisi helposti säädettävää valoasetusta. SmartSkin-tunnistin tunnistaa ihon sävyn ja auttaa löytämään miellyttävimmän asetuksen. Älykkäät lisäosat mukauttavat käsittelyn kullekin vartalon alueelle parhaiten sopivaksi.
Kätevä käyttää erittäin pitkän johdon ansiosta, mikä myös helpottaa laitteen liikuttamista iholla.
Palkinnot
4.2
5:stä
2816
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Rosette manssour
11/10/2022
Suomi
Vahvistettu ostaja
Philips lumea Great device, worth a try❤️
The device is really great, it has been two months since I used it. I found benefit and lost 60% of the extra hair after 4 sessions. I recommend using it for people who suffer from excess hair❤️
Edut
Relieves the problem of excessive hair with a little effort
Haitat
I wish there was a cooling device with the device because I feel a little pain!!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Yexi257
12/09/2022
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä tulos
Olen tykkänyt välinettä ja tulos myös näkyy. Ei ollut haittavaikutuksia.
Edut
Helppo käyttö, ei kipua
Haitat
Ei ollut
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
CHARD87
29/04/2021
Suomi
Mieletön laite!
En ole koskaan tykännyt karvojen poistosta, koska se pitää tehdä usein ja suihkussa haluaisi ennemmin rentoutua kuuman veden alla kuin poistella säärikarvoja. Siitä huolimatta olen ollut näitä kotilaiteitta kohtaan hyvin skeptinen - voiko tämä toimia? Testattuani IPL laitetta säännöllisesti kuuden viikon ajan, kahden viikon välein, on skeptisyyteni kadonnut. Kyllä, ainakin tämä kotilaite toimii juuri niin kuin se lupaa. Jo ensimmäisen kerran jälkeen huomasin, ettei säärissä ole yhtä paljon höylättävää kuin aikaisemmin ja 6 viikon jälkeen sääreni ovat sileät vaikka viime hoitokerrasta on jo pari viikkoa aikaa. Voin siis koko sydämestäni tätä suositella! Ai että on helppo olo, kun ei tarvitse miettiä kehtaako olla hame tai shortsit jalassa, näkyykö karvat vai ei!
Edut
helppo käyttää
Haitat
Valo on voimakas ja aurinkolasit hyvä olla silmillä
Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Arvioitu tuote: Lumea IPL Series 9000 BRI958/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka
Alkaen kolmen käsittelykerran jälkeen. Karvankasvun väheneminen 18 kuukauden kuluttua: 86 % säärissä, 70 % bikinialueella, 67 % kainaloissa
Kun noudatetaan käsittelyaikataulua. Laskettu säärten, bikinialueen, kainaloiden ja kasvojen käsittelyn perusteella. Lampun käyttöikä ei pidennä Philipsin kahden vuoden maailmanlaajuista takuuta.