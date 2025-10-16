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Lumea IPL 8000 Series IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

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Lumea IPL 8000 SeriesIPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

BRI948

Lumea IPL 8000 Series IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

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  • Kuinka käyttää Philips Lumea IPL 8000 -sarjaa | Vaiheittainen opas
    Kuinka käyttää Philips Lumea IPL 8000 -sarjaa | Vaiheittainen opas

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Data Act Document

  • PDF tiedosto, 213.9 kB
  • 24 September 2025

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • ZIP tiedosto, 403.5 kB
  • 12 May 2026

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