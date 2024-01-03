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  • Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*
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  • Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*
  • Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*
  • Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*
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  • Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*
  • Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*

Tuotanto lopetettu

Lumea PrestigeIPL-ihokarvanpoistolaite

BRI950/00

4.3
| (794) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta

2 Palkinnot

Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*
Philips Lumea Prestige, jossa on SenseIQ-tekniikka, on tehokkain IPL-laitteemme. Käsittelyn tekeminen kotona on helppoa, koska Lumean älykkäät lisäosat mukailevat vartalon muotoja ja mukauttavat ohjelmat sopiviksi tietyille vartalon alueille.
Näytä kaikki edut

2 älykästä lisäosaa ja optimaaliset tulokset

Nauti sileästä ihosta jopa 6 kuukauden ajan*

  • SenseIQ-tekniikka

  • Vartalo ja kasvot

  • Mukana SmartSkin-tunnistin

  • Johdottomaan ja johdolliseen käyttöön

Ammattitasoinen IPL-laite kotikäyttöön, kehitetty yhdessä ihotautilääkärien kanssa

Ammattitasoinen IPL-laite kotikäyttöön, kehitetty yhdessä ihotautilääkärien kanssa

IPL on lyhenne sanoista Intense Pulsed Light. Philips Lumea stimuloivat ihokarvat siirtymään lepovaiheeseen lähettämällä hellävaraisia valoimpulsseja ihokarvojen juuriin. Näin karvankasvu kehossa vähenee vähitellen. Kun toistat käsittelyn, iho pysyy kauniin sileänä ja pehmeänä. Philips Lumea on turvallinen ja hellävarainen laite uusien karvojen kasvun estämiseen myös herkillä ihoalueilla. Philips Lumea on kliinisesti testattu ja yhteistyössä ihotautilääkärien kanssa kehitetty helppokäyttöinen ja tehokas laite kotikäyttöön.

Todistetusti hellävarainen ja tehokas

Todistetusti hellävarainen ja tehokas

Puolueettomat tutkimuksen osoittavat, että karvankasvu vähenee jopa 92 % kolmen käsittelykerran jälkeen**. Tee ensimmäiset neljä käsittelyä kahden viikon välein ja seuraavat kahdeksan käsittelyä neljän viikon välein. 12 käsittelykerran jälkeen saat nauttia sileästä ihosta kuusi kuukautta*.

Soveltuu eri ihokarva- ja ihotyypeille

Soveltuu eri ihokarva- ja ihotyypeille

Philips Lumea Prestige tehoaa eri ihokarva- ja ihotyypeille. Se tehoaa vaaleisiin, ruskeisiin ja mustiin ihokarvoihin sekä vaalealla ja tummalla iholla. IPL edellyttää, että ihokarvan ja ihonsävyn värikontrasti on suuri, joten (muiden IPL-hoitojen tavoin) Lumea-laitetta ei voi käyttää valkoisten, harmaiden, erittäin vaaleiden tai punaisten ihokarvojen käsittelyyn. Eikä se sovellu erittäin tummalle iholle.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

794

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

03/01/2024

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Rahan arvoinen hankinta

Kyllästyin sheivaamiseen, sillä eihän se tuo pitkä aikaisia tuloksia. Ainakaan minulle! Lisäksi halusin laitteen jota voi käyttää kotona eikä karvanpoisto sattuisi. Satuin löytämään Lumean hyvään hintaan ja ostin heti. Käsittely ei satu lainkaan. Herkemmillä iho alueilla (kasvot, bikinit) saattaa tuntua hieman lämpöä, mutta ei missään nimessä polttavaa tunnetta! Tuloksia alkoi näkyä lähes välittömästi, heti ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Karvat kasvavat neljän aloitus käsittelyn jälkeen harvempina, ohuempina ja vaaleampina. Ainoa miinus puoli on, että sheivauksesta ei pääse eroon, ainakaan heti alussa. Karvat nimittäin pitää poistaa ennen IPL käsittelyä. Itsellä käsittely myös kuivattaa jo valmiiksi kuivaa ihoa lisää. Onneksi siitä selviää vartalon rasvauksella.

Edut

Helppo käyttöinen ja nopea. Kivuton. Selkeät ohjeet. Suosittelen lataamaan myös sovelluksen. Se auttaa pysymään kartalla tulevista käsittelykerroista ja jos tulokset eivät miellytä, sovellus ehdottaa lisää käsittelykertoja.

Haitat

Näkyvät karvat pitää poistaa ennen kuin laitetta voi käyttää. Vaatii sitoutumista jos haluaa pysyviä tuloksia. Johto on lyhyt. Laite on hieman kömpelön mallinen. Kannattaa olla tarkkana että laitteen laskee pöydälle kyljellään. Muutoin se saattaa pyörähtää lattialle niin kuin itselle on pari kertaa meinannut käydä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Date of Use 2022-12-03

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-ihokarvanpoistolaite, jossa SenseIQ-tekniikka

Date of Use 2022-12-03

15/08/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

De funkar så bra

Jag har få håret på benen och underarm jag har anvät detta för 3 ggr nu.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Date of Use 2023-07-15

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Date of Use 2023-07-15

28/02/2024

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Bästa!!

Älskar produkten!! Det funkar så bra!! Rekommenderar den!! <3333

Edut

Hår faller och huden lyser

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Date of Use 2023-01-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Date of Use 2023-01-28

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Karvankasvun väheneminen 12 käsittelykerran jälkeen: 78 % säärissä, 64 % bikinirajassa, 65 % kainaloissa

  2. Mitattu sääristä 3 käsittelykerran jälkeen, 27 naisella 55:stä tulos oli vähintään 92 %

  3. * Noudatettaessa käsittelyaikataulua

  4. * * Alankomaissa ja Itävallassa toteutettu tutkimus, 56 naista, kolmen kainaloiden, bikinirajan ja säärten käsittelykerran jälkeen, kahden kasvojen käsittelykerran jälkeen

  5. * * * Lampun käyttöikä on enintään Philipsin 2 vuoden maailmanlaajuisen takuun pituinen