Tarkka ajotulos

Aja karvat jaloista ja vartalosta tarkasti ja mukavasti. Edistyksellisimmän ajojärjestelmämme ansiosta saat silkinsileän ajotuloksen ilman ihoärsytystä. SatinShave Prestige sopii päivittäiseen käyttöön. Sileä ajotulos miellyttävästi – joka päivä.