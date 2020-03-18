2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BRL170/00
Kaksi teräverkkoa
Edistynyt ajojärjestelmä
1 tunnin lataus ja pikalataus
5 lisävarustetta
Suojakalvon alla sijaitsevat joustavat, kaarevat terät ovat 75 % tehokkaampia kuin perinteiset ladyshaverin terät*. Ne myötäilevät vartaloasi ja takaavat tarkimman mahdollisen ajotuloksen.
Kun kuljetat ladyshaveria vartalollasi, joustavilla teräverkoilla ja taipuisalla kaulalla varustetun Multiflex-pään liikkeet säilyttävät täydellisen ihokosketuksen. Kahden teräverkon ansiosta karvoja ei jää ajamatta.
Ajopään molemmilla puolilla on pehmeät ja miellyttävät tyynyt, joiden ansiosta laite liukuu pehmeästi ja hellävaraisesti etenkin kaarevilla ihoalueilla.
3.8
5:stä
311
Arviot
Tekla
18/03/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Epilator
Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.
Edut
Ligger bra i handen
Haitat
Har inte hittat dom än.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
SM94
04/10/2017
Sverige
Den här produkten hade grymma funktioner!
Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Limpan80
29/08/2017
Sverige
Hejdå till rakhyvlar!
Det har aldrig varit så enkelt att raka sig som nu. En toppen produkt som jag aldrig kommer att göra mig av med.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning