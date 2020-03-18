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  • Tarkka ajotulos
  • Tarkka ajotulos
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  • Tarkka ajotulos

Tuotanto lopetettu

SatinShave PrestigeSähköinen ladyshaver Wet and Dry

BRL170/00

3.8
| (311) Arviot
Tarkka ajotulos
Aja karvat jaloista ja vartalosta tarkasti ja mukavasti. Edistyksellisimmän ajojärjestelmämme ansiosta saat silkinsileän ajotuloksen ilman ihoärsytystä. SatinShave Prestige sopii päivittäiseen käyttöön. Sileä ajotulos miellyttävästi – joka päivä.
Näytä kaikki edut

edistyksellisimmällä ajojärjestelmällämme

Tarkka ajotulos

  • Kaksi teräverkkoa

  • Edistynyt ajojärjestelmä

  • 1 tunnin lataus ja pikalataus

  • 5 lisävarustetta

Edistyksellisin järjestelmämme takaa tarkimman ajotuloksen

Edistyksellisin järjestelmämme takaa tarkimman ajotuloksen

Suojakalvon alla sijaitsevat joustavat, kaarevat terät ovat 75 % tehokkaampia kuin perinteiset ladyshaverin terät*. Ne myötäilevät vartaloasi ja takaavat tarkimman mahdollisen ajotuloksen.

Kahdella teräverkolla varustettu Multiflex-pää ei jätä karvoja ajamatta

Kahdella teräverkolla varustettu Multiflex-pää ei jätä karvoja ajamatta

Kun kuljetat ladyshaveria vartalollasi, joustavilla teräverkoilla ja taipuisalla kaulalla varustetun Multiflex-pään liikkeet säilyttävät täydellisen ihokosketuksen. Kahden teräverkon ansiosta karvoja ei jää ajamatta.

Pehmeät ja miellyttävät tyynyt saavat ihon tuntumaan erittäin pehmeältä

Pehmeät ja miellyttävät tyynyt saavat ihon tuntumaan erittäin pehmeältä

Ajopään molemmilla puolilla on pehmeät ja miellyttävät tyynyt, joiden ansiosta laite liukuu pehmeästi ja hellävaraisesti etenkin kaarevilla ihoalueilla.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

311

Arviot

18/03/2020

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Epilator

Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.

Edut

Ligger bra i handen

Haitat

Har inte hittat dom än.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

04/10/2017

Sverige

Sverige

Den här produkten hade grymma funktioner!

Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

29/08/2017

Sverige

Sverige

Hejdå till rakhyvlar!

Det har aldrig varit så enkelt att raka sig som nu. En toppen produkt som jag aldrig kommer att göra mig av med.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning

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