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  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
  • Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan

Näyttötelineen pidike

BS4B1927B/00

Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan

Hyödynnä työpöytäsi tila ja kiinnitä asiakaskoneet Philipsin SmartErgoBase -näyttötelineeseen, jossa on jalusta. Yksinkertaisen ja monipuolisen ratkaisun ansiosta saat kytkettyä kaiken tarvittavan samaan paikkaan, mikä maksimoi tuottavuutta.

Näytä kaikki edut

Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan

  • Philips SmartErgoBase -telineelle

Maailmanlaajuinen 100 mm:n VESA-kiinnitys

VESA-standardin mukaisten kiinnitysreikien ansiosta pidikkeellä voi kiinnittää useimmat pienet tietokoneet ja ohuet asiakaskoneet.

Yksinkertainen ja kattava ratkaisu

Yksinkertaisella näyttötelineen pidikkeellä vapautat työpöydältäsi työtilaa edullisesti. Kaikki mitä tarvitset on kätesi ulottuvilla ilman häiritseviä johtoja. Pidikkeellä saat hyödynnettyä tehokkaasti myös ahtaat työtilat.

Helppo asentaa ja käyttää

Näyttötelineen pidikettä käytetään yhdessä Philipsin palkitun SmartErgoBase-näyttötelineen kanssa. Tietokoneen ja ohuen asiakaskoneen asennus telineeseen käy vaivattomasti.

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