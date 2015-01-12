2 vuoden takuu
BS4B1927B/00
Hyödynnä työpöytäsi tila kokonaan
Hyödynnä työpöytäsi tila ja kiinnitä asiakaskoneet Philipsin SmartErgoBase -näyttötelineeseen, jossa on jalusta. Yksinkertaisen ja monipuolisen ratkaisun ansiosta saat kytkettyä kaiken tarvittavan samaan paikkaan, mikä maksimoi tuottavuutta.
Philips SmartErgoBase -telineelle
VESA-standardin mukaisten kiinnitysreikien ansiosta pidikkeellä voi kiinnittää useimmat pienet tietokoneet ja ohuet asiakaskoneet.
Yksinkertaisella näyttötelineen pidikkeellä vapautat työpöydältäsi työtilaa edullisesti. Kaikki mitä tarvitset on kätesi ulottuvilla ilman häiritseviä johtoja. Pidikkeellä saat hyödynnettyä tehokkaasti myös ahtaat työtilat.
Näyttötelineen pidikettä käytetään yhdessä Philipsin palkitun SmartErgoBase-näyttötelineen kanssa. Tietokoneen ja ohuen asiakaskoneen asennus telineeseen käy vaivattomasti.
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