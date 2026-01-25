2 vuoden takuu
0,5 mm:n tarkkuusasetus
Terät ruostumatonta terästä
60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella
Innovatiivinen Lift & Trim -järjestelmä
Siisti sänki Lift & Trim -järjestelmällä: trimmauskampa kohottaa ja ohjaa karvat terien tasolle, jolloin tuloksena on tasainen lopputulos – vaivattomasti.
Philips 3000 -partatrimmerin itseteroittuvat teräksiset terät pysyvät aina terävinä ja tehokkaina. Saat täydellisen ja hellävaraisen trimmaustuloksen kerta toisensa jälkeen.
Naarmuja ja ihoärsytystä vähentävissä terissä on pyöristetyt kärjet, jotka takaavat pehmeämmän ihokosketuksen.
4.4
5:stä
606
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
KIL12
25/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Trimmer
Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .
Edut
Inget att erinra
Haitat
Inget att klaga på
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Per Merrild
22/08/2023
Danmark
Vahvistettu ostaja
Fantastisk maskine
Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.
Edut
Super maskine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
DJLInsp
08/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A great new beard trimmer
My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Lift & Trim -järjestelmä leikkaa 30 % nopeammin verrattuna edelliseen Philips-laitteeseen