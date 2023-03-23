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Beardtrimmer series 3000 Partatrimmeri

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Beardtrimmer series 3000Partatrimmeri

BT3216/14

Beardtrimmer series 3000 Partatrimmeri

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  • Philips 1000/3000 -sarjan partatrimmerin säännöllinen puhdistus. Kuivaa runko, pestävät lisäosat
    Philips 1000/3000 -sarjan partatrimmerin säännöllinen puhdistus. Kuivaa runko, pestävät lisäosat

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Oppaat

Pikaopas

  • PDF tiedosto, 397.1 kB
  • 14 April 2022

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • ZIP tiedosto, 154.7 kB
  • 24 October 2023

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