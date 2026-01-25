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  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
  • Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua

Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 3000Partatrimmeri

BT3222/14

4.4
| (606) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua
Trimmerin innovatiivinen Lift & Trim -järjestelmä takaa tasaisen trimmaustuloksen. Se nostaa lyhyetkin partakarvat, joten saat helposti ajettua täydellisen kolmen päivän sängen sekä muotoiltua lyhyen tai pitkän parran.
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Itseteroittuvat titaaniterät

Tarkka ja nopea trimmaus – helppoa muotoilua

  • 0,5 mm:n tarkkuusasetus

  • Titaanipinnoitetut terät

  • 60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella

  • Lift & Trim -järjestelmä

Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat

Trimmaa tasaisesti ja nostaa lyhyetkin karvat

Philips-partatrimmerin uusi Lift & Trim -järjestelmä sopii täydellisesti sängen siistimiseen: ohjauskampa kohottaa ja ohjaa karvat terien tasolle, jolloin lopputulos on tasainen.

Terävillä terillä tarkka tulos

Terävillä terillä tarkka tulos

Itseteroittuvat titaanipinnoitetut terästerät pysyvät aina yhtä terävinä ja tehokkaina. Saat hellävaraisen trimmaustuloksen kerta toisensa jälkeen.

Pitkäkestoinen akku

Pitkäkestoinen akku

Partatrimmerin DuraPower-tekniikka vähentää terien kitkaa, säästää moottoria ja pidentää akun käyttöikää nelinkertaisesti.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.4

5:stä

606

Arviot

92%

suosittelee tätä tuotetta

25/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Edut

Inget att erinra

Haitat

Inget att klaga på

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

22/08/2023

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Edut

Super maskine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.