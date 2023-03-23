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Beardtrimmer series 3000 Partatrimmeri
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BT3233/15
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Miksi tuotteen mukana ei toimiteta sovitinta?
Mitä voin käyttää USB-ladattavien Philips-tuotteiden lataamiseen?
USB-kaapeli
Beardtrimmer Series 3000Ohjauskampa parralle
Bodygroom series 3000Terä
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
En löydä Philips-tuotteeni USB-sovitinta/-laturia
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