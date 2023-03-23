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Beardtrimmer series 3000 Partatrimmeri

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Beardtrimmer series 3000Partatrimmeri

BT3233/15

Beardtrimmer series 3000 Partatrimmeri

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  • Philips 1000/3000 -sarjan partatrimmerin säännöllinen puhdistus. Kuivaa runko, pestävät lisäosat
    Philips 1000/3000 -sarjan partatrimmerin säännöllinen puhdistus. Kuivaa runko, pestävät lisäosat

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Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 2.1 MB
  • 27 September 2023

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

  • PDF tiedosto, 641.4 kB
  • 17 December 2024

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