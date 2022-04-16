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Beardtrimmer series 5000 Partatrimmeri
Tuotanto lopetettu
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BT5522/15
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Data Act Document
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Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Beardtrimmer series 5000Terä
Beardtrimmer series 5000Tarkkuustrimmeri
Säädettävä ohjauskampa parralle 0,4–10 mm
Beardtrimmer Series 5000Säädettävä ohjauskampa parralle 10,4–20 mm
Beardtrimmer series 5000Latausteline
Beardtrimmer series 9000HQ8505 Virtasovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen
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