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Tuotanto lopetettu

kannettava langaton kaiutin

BT55W/00

3

| (1) Arvio

Suuri ääni pienessä koossa

Toista musiikkia langattomasti kompaktilla kaiuttimella, joka kulkee kätevästi mukanasi minne tahansa. Tyylikkäästä värivalikoimasta löydät varmasti itsellesi parhaiten sopivan värivaihtoehdon. Ladattavan akun ansiosta voit jatkaa musiikin toistoa myös liikkeellä ollessasi.

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Suuri ääni pienessä koossa

  • Bluetooth®

  • Ladattava akku

  • 2 W

Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa

Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa

Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Bluetooth on langaton tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Tekniset tiedot

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Arviot

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3.0

5:stä

1

Arvio

5
4
2
1

13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Arvioitu tuote: BT55W Enceinte portable sans fil

Arvioitu tuote: BT55W Enceinte portable sans fil

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