2 vuoden takuu
SteelPrecision-tekniikka
PowerAdapt-tunnistin
3 tason latauksen ilmaisin
Philips-partatrimmeri 9000 Prestigessä on uusi SteelPrecision-tekniikka, joka koostuu integroidusta metallikammasta ja vahvasta terästä. Järjestelmä ei taivu muovikamman tavoin, vaikka siihen kohdistuisi paljonkin painetta, joten saat aina tasaisimman ja tarkimman ajotuloksen*.
Saat tasaisimman ajotuloksen. Miesten partatrimmeri myötäilee aina kasvon muotoja, ja kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta laite liukuu iholla vaivattomasti ja miellyttävästi.
Täysmetalliterät pysyvät terävinä koko käyttöikänsä ajan. Terien erityismuotoilun ansiosta 9000 Prestige -partatrimmeri leikkaa paksuimmatkin karvat nykimättä.
4.4
5:stä
399
Arviot
88%
suosittelee tätä tuotetta
skäggi
17/09/2020
Suomi
Tarkka trimmeri
Yhteistyössä Philips kanssa sain tämän testattavaksi. Heti ensikäsittelyssä huomasin että kyseessä on laadukas laite. Pidän erityisesti erittäin tarkasta trimmauksen pituussäädöstä. Olen aikaisemmin käyttänyt pikkuveli One Blade mutta tällä on suurempi käyttötarkoitus kun helposti saa vähän lyhyempi sänki johonkin kohtaan. Trimmeri on hiljainen ja tehokas ja helppo/selkeä säätö
Edut
tarkkuus, hiljaisuus, patterin kestävyys, vedenkestävyys
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri
Travel73
14/09/2020
Suomi
Risuparran pelastus
Yhteistyössä Philips kanssa. Aivan huippyhyvä trimmeri; sillä saa helposti koko viikonlopunkin sängen siistiksi hyvinkin nopeasti. Ja portaaton pituudensäätö leikkauspituuteen on hyvä, pystyy helposti trimmaaamaan koko naaman vain pienellä kierityksellä. Lisäpropsit teräksisestä leikkuuuterästä, joka varmasti kestää hyvin, samoin myös kyljetuskotelo auttaa siinä.
Edut
Laadukas, tukeva rakenne ja teräksinen terä!
Haitat
Aavistuksen painava, tai siis aluksi tuntuu siltä mutta siihen tottuikin tosi nopeasti.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri
ollihd3000
08/09/2020
Suomi
Tarkka trimmeri jokapäiväiseen käyttöön
Tällä saat parran ja viikset juuri sellaisen pituisiksi kuin haluat. Uskomattoman tarkkaa jälkeä. Kyseessä kolmas trimmeri mitä olen käyttänyt ja tämä jää pääkäyttöön. Suosittelen.
Edut
tarkkuus akku latausnopeus
Haitat
paino
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri
Perustuu kolmannen osapuolen suorittamaan objektiiviseen tasaisuuskokeeseen hintaluokan laitteiden lähikuvista