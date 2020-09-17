Yhteistyössä Philips kanssa... Laite tuli testattavaksi ja korvaa aikaisemmin käyttämäni braun koneeni. Laitteen paino yllätti,mutta silti oli omaan käteen sopiva painosta huolimatta.Tekee erittäin siistiä ja tarkkaa jälkeä.Ei repinyt partaa ajaessa.Virtanapin sijainti ei ainakaan itseäni häirinnyt. Helppot ja selkeät säädöt terän pituudelle.