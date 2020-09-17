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  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
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  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
  • Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran

Beard trimmer 9000 PrestigePartatrimmeri

BT9810/15

4.4
| (399) Arviot | 88% suosittelee tätä tuotetta
Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran
Philips BT9000 Prestige on erittäin tarkka kiinteän metallisen ohjauskamman ansiosta, sillä ajotulos on tasalaatuinen riippumatta siitä, kuinka paljon ihoa painetaan.
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Philipsin paras

Teräksen tarkkuus takaa täydellisen parran

  • SteelPrecision-tekniikka

  • PowerAdapt-tunnistin

  • 3 tason latauksen ilmaisin

Paras tarkkuus ja tasainen lopputulos

Paras tarkkuus ja tasainen lopputulos

Philips-partatrimmeri 9000 Prestigessä on uusi SteelPrecision-tekniikka, joka koostuu integroidusta metallikammasta ja vahvasta terästä. Järjestelmä ei taivu muovikamman tavoin, vaikka siihen kohdistuisi paljonkin painetta, joten saat aina tasaisimman ja tarkimman ajotuloksen*.

Trimmeri liukuu iholla, joten ajat kasvosi sileiksi

Trimmeri liukuu iholla, joten ajat kasvosi sileiksi

Saat tasaisimman ajotuloksen. Miesten partatrimmeri myötäilee aina kasvon muotoja, ja kitkaa vähentävän pinnoitteen ansiosta laite liukuu iholla vaivattomasti ja miellyttävästi.

Terävät metalliterät leikkaavat tarkasti ja ihoa ärsyttämättä

Terävät metalliterät leikkaavat tarkasti ja ihoa ärsyttämättä

Täysmetalliterät pysyvät terävinä koko käyttöikänsä ajan. Terien erityismuotoilun ansiosta 9000 Prestige -partatrimmeri leikkaa paksuimmatkin karvat nykimättä.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.4

5:stä

399

Arviot

88%

suosittelee tätä tuotetta

17/09/2020

Suomi

Suomi

Tarkka trimmeri

Yhteistyössä Philips kanssa sain tämän testattavaksi. Heti ensikäsittelyssä huomasin että kyseessä on laadukas laite. Pidän erityisesti erittäin tarkasta trimmauksen pituussäädöstä. Olen aikaisemmin käyttänyt pikkuveli One Blade mutta tällä on suurempi käyttötarkoitus kun helposti saa vähän lyhyempi sänki johonkin kohtaan. Trimmeri on hiljainen ja tehokas ja helppo/selkeä säätö

Edut

tarkkuus, hiljaisuus, patterin kestävyys, vedenkestävyys

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri

14/09/2020

Suomi

Suomi

Risuparran pelastus

Yhteistyössä Philips kanssa. Aivan huippyhyvä trimmeri; sillä saa helposti koko viikonlopunkin sängen siistiksi hyvinkin nopeasti. Ja portaaton pituudensäätö leikkauspituuteen on hyvä, pystyy helposti trimmaaamaan koko naaman vain pienellä kierityksellä. Lisäpropsit teräksisestä leikkuuuterästä, joka varmasti kestää hyvin, samoin myös kyljetuskotelo auttaa siinä.

Edut

Laadukas, tukeva rakenne ja teräksinen terä!

Haitat

Aavistuksen painava, tai siis aluksi tuntuu siltä mutta siihen tottuikin tosi nopeasti.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri

08/09/2020

Suomi

Suomi

Tarkka trimmeri jokapäiväiseen käyttöön

Tällä saat parran ja viikset juuri sellaisen pituisiksi kuin haluat. Uskomattoman tarkkaa jälkeä. Kyseessä kolmas trimmeri mitä olen käyttänyt ja tämä jää pääkäyttöön. Suosittelen.

Edut

tarkkuus akku latausnopeus

Haitat

paino

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Partatrimmeri

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