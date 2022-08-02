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Beard trimmer 9000 Prestige Partatrimmeri

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Beard trimmer 9000 PrestigePartatrimmeri

BT9810/15

Beard trimmer 9000 Prestige Partatrimmeri

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  • Video 9000 Prestige -partatrimmerin käytöstä ja parran muotoilusta
    Video 9000 Prestige -partatrimmerin käytöstä ja parran muotoilusta
  • Video 9000 Prestige -partatrimmerin puhdistamisesta, lataamisesta ja huollosta
    Video 9000 Prestige -partatrimmerin puhdistamisesta, lataamisesta ja huollosta

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Oppaat

UK-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)

  • PDF tiedosto, 142.9 kB
  • 21 October 2025

Käyttöopas

  • PDF tiedosto, 1.2 MB
  • 16 October 2025

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