2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BTB2515/12
Valmiina suosikkimusiikille
Kuule soittolistat ja podcastit paremmin. Tutustu CD-kokoelmaasi uudelleen. USB- tai audio-in-liitäntä melkein kaikille lähteille. Klassinen mikrojärjestelmä kaikelle musiikille näyttää lisäksi upealta.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
enintään 15 W
3.6
5:stä
10
Arviot
Yperdepiep
06/08/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Fijne radio
Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.
Edut
Ontvangst dab+
Haitat
Muziek kwaliteit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem
Käyttöpäivä 2019-07-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem
Käyttöpäivä 2019-07-06
Karel T
26/11/2019
Nederland
DAB antenne past toch
Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing
Edut
prachtig geluid, bas mooi diep,
Haitat
toelichting en stekkertje luidsprekersnoer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem
Käyttöpäivä 2019-10-26
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem
Käyttöpäivä 2019-10-26
01/10/2019
België
zeer goede midiketen
wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem
Käyttöpäivä 2019-09-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem
Käyttöpäivä 2019-09-01