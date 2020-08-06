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Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTB2515/12

3.6

| (10) Arviot

Valmiina suosikkimusiikille

Kuule soittolistat ja podcastit paremmin. Tutustu CD-kokoelmaasi uudelleen. USB- tai audio-in-liitäntä melkein kaikille lähteille. Klassinen mikrojärjestelmä kaikelle musiikille näyttää lisäksi upealta.

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Valmiina suosikkimusiikille

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • enintään 15 W

2-suuntaiset bassorefleksikaiuttimet. Kirkkaat matalat äänet

Pääyksikön mitat: 220 x 104 x 242 mm

Kaiuttimen mitat: 150 x 238 x 125 mm

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.6

5:stä

10

Arviot

3

06/08/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Fijne radio

Het was even zoeken naar een juiste dab+ ontvangst, maar na deze gevonden te hebben prima radio. Staat in huiskamer, maar voor bijblijven van lokaal nieuws prima geluid. CD is ook leuk,maar geen concert kwaliteit : Dit ook niet te verwachten voor dit formaat en prijs.

Edut

Ontvangst dab+

Haitat

Muziek kwaliteit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem

Käyttöpäivä 2019-07-06

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem

Käyttöpäivä 2019-07-06

26/11/2019

Nederland

Nederland

DAB antenne past toch

Mijn vorige review vereist een rectificatie: achtr op het apparaat szit een aansluiting voor een DAB antenne met een bepaalde stekker, de meegeleverde stekker líjkt er niet op te passen (mannetje-vrouwtje principe), maar hij blijkt toch op het pinnetje te passen. Advies: wees duidelijker in uw toelichting, bespaart de koper een hoop tijd. Dab werkt redelijk zonder storing

Edut

prachtig geluid, bas mooi diep,

Haitat

toelichting en stekkertje luidsprekersnoer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem

Käyttöpäivä 2019-10-26

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem

Käyttöpäivä 2019-10-26

01/10/2019

België

België

zeer goede midiketen

wilden een DAB+ keten en deze is super je kunt er van alles mee zeer goede keten voor een mooie prijs

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem

Käyttöpäivä 2019-09-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2515 Micromuzieksysteem

Käyttöpäivä 2019-09-01

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  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
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