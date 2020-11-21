TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Ensisijainen kuva
  • Tuotekuva edestä
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Ensisijainen kuva

Tuotanto lopetettu

Mikromusiikkijärjestelmä

BTB2570/12

4.2

| (6) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Enemmän tehoa musiikkiin

Löydä suosikkialbumisi uudelleen. Tässä sulavalinjaisessa mikrojärjestelmässä on 70 watin ääniteho niin klassisten CD-levyjen kuin uusimman soittolistan kuunteluun. Bassorefleksikaiuttimet tehostavat matalia ääniä.

Näytä kaikki edut

Enemmän tehoa musiikkiin

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W:n enimmäislähtöteho

USB. Yhdistä musiikkilaitteita hetkessä

2-suuntaiset bassorefleksikaiuttimet. Täydet, voimakkaat matalat äänet

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

6

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Edut

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Haitat

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2570 Mikromusiksystem

Käyttöpäivä 2020-07-21

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2570 Mikromusiksystem

Käyttöpäivä 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Edut

Gute Bedienung

Haitat

Keine

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage

Käyttöpäivä 2020-06-07

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage

Käyttöpäivä 2020-06-07

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.