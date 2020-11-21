2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Enemmän tehoa musiikkiin
Löydä suosikkialbumisi uudelleen. Tässä sulavalinjaisessa mikrojärjestelmässä on 70 watin ääniteho niin klassisten CD-levyjen kuin uusimman soittolistan kuunteluun. Bassorefleksikaiuttimet tehostavat matalia ääniä.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
5:stä
6
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Edut
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Haitat
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2570 Mikromusiksystem
Käyttöpäivä 2020-07-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2570 Mikromusiksystem
Käyttöpäivä 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Edut
Gute Bedienung
Haitat
Keine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage
Käyttöpäivä 2020-06-07
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BTB2570 Mini-Stereoanlage
Käyttöpäivä 2020-06-07